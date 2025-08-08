Topo

Lula diz que Moraes 'garante a democracia' e critica motim na Câmara

O presidente Lula (PT), em viagem ao Acre Imagem: Reprodução/YouTube/CanalGov
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

08/08/2025 15h44Atualizada em 08/08/2025 16h03

O presidente Lula (PT) elogiou hoje o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e criticou o motim na Câmara dos Deputados, que deixou o Parlamento paralisado nesta semana.

O que aconteceu

Lula referendou a postura de Moraes, que determinou prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Você, [senador Sérgio] Petecão [PSD-AC], por favor, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia", disse em evento em Rio Branco.

Ele chamou os deputados responsáveis pela confusão de "verdadeiros traidores da pátria". "Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado", afirmou o presidente. É a primeira vez que ele trata do assunto publicamente.

Bolsonaristas tomaram a mesa diretora na terça-feira, em protesto contra a decisão de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara às 22h de quarta, após 30 horas de motim.

Lula criticou ainda "o nível do Senado e da Câmara". "O deputado, ele não faz mais discurso, ele vai lá, pega o celular, grava a cara dele, fala uma bobagem e acha que está sendo deputado ou senador. Não é possível, gente", disse.

Como Motta lidou com o motim foi muito mal visto no Planalto. Ele não conseguiu liderar as negociações com os bolsonaristas e precisou escalar novamente seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL). Ministros e auxiliares de Lula dizem "nunca ter visto" uma situação como aquela e sugeriram desde uma suposta falta de experiência ligada à idade —com 35 anos, ele é o presidente mais jovem da história da Câmara— até a uma "falta de pulso", algo que, dizem, Lira "tinha de sobra".

A preocupação do Planalto é que esta fraqueza se reverta em vantagem bolsonarista. Aliados do governo dizem avaliar que a ação exemplifica como a oposição pode seguir tentando "ganhar o debate no grito" e já veem uma possível reação em relação ao projeto da anistia, então engavetado.

Não à toa, Lula focou seu discurso em Bolsonaro e seus apoiadores, não na presidência da Casa. "Parece que ele [Bolsonaro] abriu a lâmpada, a lâmpada mágica, não saiu o Aladim, saiu o que tinha de podre nesse país pra política", afirmou o presidente, no Acre.

