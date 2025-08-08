Lucro da Ourofino aumenta 21,2% no 2º trimestre, para R$ 23,8 milhões

São Paulo, 8 - A Ourofino Saúde Animal obteve lucro líquido ajustado de R$ 23,8 milhões no segundo trimestre de 2025, informou, na quinta-feira, 7, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 21,2% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou R$ 19,6 milhões.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 26,5% na mesma comparação, passando de R$ 39,4 milhões para R$ 49,8 milhões. A receita líquida aumentou 19,3%, para R$ 259,2 milhões, ante R$ 217,2 milhões no segundo trimestre de 2024. A margem bruta passou de 51,2% para 51,4% no trimestre.No segmento de animais de produção, a receita líquida aumentou 27,8%, para R$ 196,8 milhões. Segundo a companhia, a unidade de negócio iniciou nesse período a comercialização de produtos relevantes, tanto do ponto de vista técnico quanto de potencial de mercado.A receita líquida no segmento de animais de companhia somou R$ 34,4 milhões, queda de 3,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. "O mercado pet, mesmo que mais resiliente, sofre a influência de fatores macroeconômicos com impacto no poder de compra das famílias, levando-as mesmo que temporariamente a reduzirem os gastos com os seus pets, o que se torna um dos fatores para a redução de performance no segundo trimestre", disse a Ourofino em comunicado. Nas operações internacionais, a receita líquida cresceu 1,8%, para R$ 28 milhões.O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2025 ficou negativo em R$ 4,1 milhões, em comparação a um resultado negativo de R$ 1,3 milhão um ano antes.