Lucro da M. Dias Branco sobe 14% no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de alimentos M. Dias Branco divulgou nesta sexta-feira lucro líquido de R$216,4 milhões no segundo trimestre, crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado, com evolução operacional e aumento de receitas, apesar do menor volume de vendas no período.

A companhia observou um aumento de 2,4% no desempenho operacional do segundo trimestre, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), totalizando R$344,9 milhões, conforme relatório de resultados.

A receita líquida da companhia, dona de marcas como Adria, Vitarella e Zabet, também foi 3,6% superior à registrada no mesmo período do ano passado, atingindo R$2,72 bilhões.

O aumento no faturamento ocorreu apesar da queda de 9,8% no volume total de vendas, a 457,3 mil toneladas, impactado por uma "base de comparação difícil" um ano antes, marcada pela recomposição dos estoques nos varejistas após a implantação do sistema SAP no primeiro trimestre de 2024, disse a M. Dias.

Líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil, a M. Dias destacou o aumento de 14,8% no preço médio do trimestre em relação ao registrado no ano passado, fruto do efeito mix favorável e dos repasses realizados nos últimos 12 meses, diante da desvalorização cambial e do aumento das commodities.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Roberto Samora)