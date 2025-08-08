Quanto falta para o metrô ir do centro à Brasilândia em 23 min?

A cidade de São Paulo deve ganhar uma nova linha de metrô, conhecida como "das universidades", que ligará a região da Brasilândia, na zona norte, a estação São Joaquim (da linha 1-Azul do Metrô), no centro, até o final de 2026.

Quanto falta para sair do papel

Estações serão inauguradas entre 2026 e 2027. O trecho entre Brasilândia e Perdizes tem previsão de entrega até o final do próximo ano. As outras estações devem ser abertas aos passageiros até o fim de 2027, de acordo com a concessionária Linha Uni, responsável pela construção e operação da linha.

Trajeto de 15,3 km será percorrido em 23 minutos e deve atender 633 mil passageiros diariamente. De ônibus, a viagem dura 1h30, segundo a Linha Uni.

Caminho cruza universidades particulares da cidade. Ao menos sete instituições serão beneficiadas. Três delas dão nome a estações: FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Outras quatro também serão beneficiadas: Centro Universitário São Camilo, Unip (Universidade Paulista), FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas) e Uninove (Universidade Nove de Julho).

Estações que farão parte da linha 6-Laranja de metrô em São Paulo Imagem: Arte UOL

Divulgada em 2008 pelo então governador de São Paulo José Serra (PSDB), a linha 6- Laranja deveria ter sido inaugurada em 2012. Essa era a previsão para a entrega do trecho entre a Freguesia do Ó, na zona norte, até a estação São Joaquim. As obras começaram com atraso em 2015 e, ao longo do processo, a construção acabou sendo paralisada, o contrato foi cancelado e o projeto foi interrompido por quatro anos. A previsão de entrega ao público foi alterada ao menos três vezes. A construção foi retomada somente no final de 2020.

Andamento das obras

Trabalhadores na obra da estação Brasilândia, da linha 6-Laranja de metrô, em fevereiro Imagem: Divulgação/Linha Uni

Até julho, a estação com a obra mais adiantada era a de Perdizes, com 82,42% de conclusão. A parada Água Branca aparece na segunda posição, com 81,67%, seguida pela Santa Marina, com 81,42% de avanço.

Imagens 3D do projeto, obtidas pelo UOL, indicam como será parte da estação Santa Marina. Um dos registros mostra como será o futuro acesso às catracas, com acessibilidade para pessoas com deficiência, escadas rolantes e uma ampla entrada com iluminação natural. Em outra imagem, é possível visualizar uma plataforma de embarque/desembarque com portas de segurança.

Imagem 3D do projeto da futura estação Santa Marina, da linha 6-Laranja Imagem: Cedido ao UOL/Linha Uni

14 Bis-Saracura é a estação que menos avançou nas obras até julho, com apenas 15,33%. Em 2022, foi encontrado um sítio arqueológico, conhecido como Saracura Vai-Vai, no local de construção da parada. As obras foram interrompidas para o resgate de itens históricos da ocupação da população negra na região.

Em março, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) autorizou a retomada da obra. Em contrapartida, o instituto propôs que a Linha Uni promovesse ações para a proteção do patrimônio cultural nacional encontrado na área.

Em julho, o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que os testes da linha devem começar no segundo semestre deste ano. Ainda na ocasião, o governo divulgou a chegada do primeiro dos 22 trens que serão utilizados na linha. A composição possui durabilidade superior a 40 anos e são mais leves, segundo a gestão paulista. Todas as composições contam com tecnologia que permitirá a operação sem a necessidade de condutor a bordo, atingindo até 90 km/h. Todavia, não há informações sobre a adoção do sistema totalmente automatizado na linha 6-Laranja.

14 Bis-Saracura é a estação da linha 6-Laranja com obras menos avançadas Imagem: Divulgação/Linha Uni

Outra estação que menos evoluiu o percentual de construção é a Maristela, com 43,29% de andamento. Na sequência, aparece a estação FAAP-Pacaembu, com 52,97% de progresso. Todas as 15 futuras estações da linha 6-Laranja, no entanto, já haviam sido conectadas por túneis ao longo de mais de 14 quilômetros até o final de fevereiro, segundo a concessionária.

Possível ampliação

Em fevereiro, o governo de São Paulo autorizou a Linha Uni a fazer um estudo para ampliar a linha. O aumento prevê sete novos quilômetros e seis estações extras.

O projeto deve ser executado em dois trechos. Um deles na direção da região central com as estações Aclimação, Cambuci, Vila Monumento e São Carlos. Outro, na direção da zona norte, com as paradas Morro Grande e Velha Campinas, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) do governo estadual.

Apesar da autorização, não existe prazo para que o estudo seja finalizado. Também não há previsão para o início das obras de ampliação, caso sejam aprovadas.