Topo

Notícias

Lewandowski sofre lesão na coxa e é dúvida no Barça para início da temporada

08/08/2025 08h01

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e virou dúvida para o início da temporada, informou o clube nesta sexta-feira (8).

Lewandowski apresentou "dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda. É desfalque para domingo e seu retorno depende de sua evolução", comunicou o Barça em nota, confirmando a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper.

O polonês de 36 anos também pode desfalcar o time na primeira rodada do Campeonato Espanhol, no dia 16 de agosto, contra o Mallorca.

ati/dam/cb/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Motta aponta incômodo na Câmara com o STF, mas defende punição após motim

Petrobras vê baixa probabilidade de dividendos extraordinários para 2025, diz CFO

EUA ampliam influência no Cáucaso com mediação entre ex-repúblicas soviéticas

Lula veta ampliação da LAC para atividades de médio potencial poluidor

Serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

ONG denuncia Rússia por publicar 'catálogo' de crianças ucranianas deportadas para adoção

Exportador dos EUA reporta venda de 125 mil t de milho a destinos desconhecidos

Miriam Belchior: serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

'Nenhuma esperança': moscovitas são céticos ante possível encontro Putin-Trump

Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso