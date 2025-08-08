Topo

Juros futuros rondam estabilidade, em sintonia com dólar

São Paulo

08/08/2025 10h11

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 8, em sintonia com o dólar, num dia de agenda fraca, que deve se refletir em menor liquidez. Destaque para o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, que participa de evento nesta manhã. Assim como no dólar, nos rendimentos dos Treasuries, o viés é de alta.

Às 9h21 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,085%, de 14,087% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,265%, de 13,267%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,470%, de 13,479% no ajuste de quinta-feira, 7.

