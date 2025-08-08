Josias: Zigue-zague descredencia Tarcísio como candidato à Presidência

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) se coloca como carta fora do baralho pela disputa à Presidência da República com suas idas e vindas em críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao governo Lula, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, Tarcísio se reuniu com outros governadores de direita em Brasília. Em discurso alinhado ao dos colegas, ele disse que o governo federal foi "imprudente" em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump e que os poderes "têm que contribuir para desescalar a crise", em uma alusão ao Supremo.

Tarcísio não pode falar dessa situação sem mencionar a natureza política da taxação. Ao atribuir todas as culpas ao governo federal, caprichando nesse argumento político, ele se descredencia como um gestor e chefe do Executivo estadual. A manifestação dele perde credibilidade porque vem encharcada de interesse político.

Ele está apostando em sua conveniência: 'vou desgastar o governo federal, esconder o elefante e tentar sair limpinho dessa cena'. Não conseguirá. Desde o início dessa crise, o governador faz um zigue-zague que o descredencia como candidato à Presidência da República.

Ele vai perdendo a seriedade quando não se posiciona adequadamente. Quando não fala sério, também corre o risco de não ser levado a sério. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a postura de Tarcísio ao silenciar sobre a articulação feita pela família Bolsonaro para que os EUA apliquem punições ao Brasil.

Tarcísio se junta aos insensatos quando exagera na hipocrisia. Ele fala da conjuntura sem mencionar quem a causou. Quem produziu esse estressamento foi Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA conspirando contra a pátria e demandando novas sanções. Tarcísio não diz uma palavra sobre isso e da carta que Trump escreveu, na qual o primeiro parágrafo esclarece a natureza política da sanção.

Tarcísio exagera na hipocrisia ao falar da insensatez e dizer que é preciso negociar energicamente com os EUA sem mencionar o elefante que está diante dele. Ontem, ele visitou Jair Bolsonaro, a causa da tarifa, e não falou nada.

Essa ausência de uma palavra e de uma menção ao problema que Eduardo causou para o Brasil torna a manifestação de Tarcísio uma parte da insensatez. Sendo ele governador do principal estado do país e o mais prejudicado com esse tarifaço dos EUA, deveria se dar conta em algum momento de que o primeiro compromisso dele é com o eleitor, com as empresas e com a lógica. Josias de Souza, colunista do UOL

