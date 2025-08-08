Topo

Notícias

Jornal japonês processa motor de busca com IA Perplexity por 'se aproveitar' de seu conteúdo

08/08/2025 03h01

O jornal japonês Yomiuri Shimbun, um dos de maior circulação do mundo, processou a empresa americana de inteligência artificial Perplexity por supostamente "aproveitar-se" de seu conteúdo em seu motor de busca.

A ação apresentada na quinta-feira é uma das muitas movidas por veículos de comunicação de todo o mundo contra empresas de IA que utilizam seu material, sendo, no entanto, a primeira de um importante conglomerado midiático japonês, informou o Yomiuri.

O diário acusa a Perplexity de "aproveitar-se dos resultados das atividades das organizações de notícias, que investiram muito esforço e dinheiro".

Um porta-voz do jornal acrescentou que isso "poderia ter um impacto negativo no jornalismo preciso (...) e abalar os alicerces da democracia".

A ação apresentada em Tóquio reivindica uma indenização de 2,2 bilhões de ienes (14,7 milhões de dólares ou 80 milhões de reais), equivalente a 120.000 artigos do Yomiuri que teriam sido utilizados "sem permissão" entre fevereiro e junho.

O veículo também reivindica uma indenização pela perda de receita publicitária, alegando que os usuários do Perplexity apenas clicam nos resumos de busca e não no site do jornal, o que reduz o tráfego.

O Yomiuri, com uma tiragem diária de cerca de seis milhões de exemplares ? em comparação com mais de 10 milhões em 2010 ? e cerca de 2.500 repórteres, é um dos cinco principais jornais do Japão.

Por enquanto, a Perplexity não fez declarações a respeito.

Após outra ação movida em outubro pelo Wall Street Journal e o New York Post, a empresa de tecnologia criticou a "postura hostil" da imprensa, classificando-a como "míope, desnecessária e contraproducente".

kh-stu/cwl/arm/pc/dd/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão