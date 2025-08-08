Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, morre aos 97 anos

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - O astronauta norte-americano Jim Lovell, comandante da fracassada missão à Lua em 1970, que quase terminou em desastre, mas se tornou uma saga inspiradora de sobrevivência e a base para o filme de sucesso "Apollo 13", morreu aos 97 anos, informou a Nasa nesta sexta-feira.

O astro de Hollywood Tom Hanks interpretou Lovell no aclamado filme de 1995 do diretor Ron Howard. O filme narrava a missão Apollo 13 da Nasa, planejada como o terceiro pouso lunar da humanidade, mas que deu terrivelmente errado quando uma explosão a bordo, a caminho da Lua, colocou a vida dos três astronautas em grave perigo.

Lovell e seus companheiros de tripulação, Jack Swigert e Fred Haise, suportaram condições gélidas e apertadas, desidratação e fome por três dias e meio, enquanto elaboravam soluções engenhosas com o Controle da Missão em Houston para trazer a espaçonave danificada em segurança de volta à Terra.

"Um 'fracasso bem-sucedido' descreve exatamente o que a (Apollo) 13 foi -- porque foi um fracasso em sua missão inicial -- nada havia sido realmente realizado", disse Lovell à Reuters em 2010 em uma entrevista que marcou o 40º aniversário do voo.

O resultado, disse o ex-piloto de testes da Marinha, foi "um grande sucesso na capacidade das pessoas de pegar uma catástrofe quase certa e transformá-la em uma recuperação bem-sucedida".

A missão Apollo 13 ocorreu nove meses após Neil Armstrong ter se tornado a primeira pessoa a caminhar na Lua, quando deu "um salto gigantesco para a humanidade" durante a missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969.

Houve drama mesmo antes do lançamento da Apollo 13, em 11 de abril de 1970. Dias antes, o piloto reserva do módulo lunar inadvertidamente expôs a tripulação ao sarampo alemão, mas Lovell e Haise estavam imunes a ele. Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, não tinha imunidade ao sarampo e foi substituído no último minuto pelo astronauta novato Swigert.

De modo geral, a missão transcorreu sem problemas nos dois primeiros dias. Mas momentos depois que a tripulação terminou uma transmissão de TV mostrando como eles viviam no espaço, um fio exposto em um tanque de oxigênio do módulo de comando provocou uma explosão que danificou gravemente a espaçonave a 320.000 km da Terra. O acidente não apenas arruinou suas chances de pousar na Lua, mas colocou suas vidas em risco.

"De repente, ouve-se um 'hiss-bang'. E a espaçonave balança para frente e para trás'", disse Lovell em uma entrevista de história oral da Nasa em 1999. "As luzes se acendem e os jatos disparam. Olhei para Haise para ver se ele sabia o que estava causando aquilo. Ele não tinha a menor ideia. Falei com Jack Swigert. Ele não tinha a menor ideia. E então, é claro, as coisas começaram a acontecer."

"HOUSTON, TEMOS UM PROBLEMA"

Swigert viu uma luz de advertência e informou ao Controle da Missão: "Houston, tivemos um problema aqui". No filme, a frase é atribuída a Lovell e dita de forma ligeiramente modificada por Tom Hanks como: "Houston, temos um problema".

Com uma perigosa perda de energia, os três astronautas abandonaram o módulo de comando e foram para o módulo lunar -- projetado para dois homens aterrissarem na Lua. Eles o usaram como um bote salva-vidas para um angustiante retorno de 3 dias e meio à Terra.

Os astronautas e os especialistas da agência espacial dos EUA em Houston se esforçaram para descobrir como levar a tripulação em segurança para casa com uma quantidade limitada de equipamentos à sua disposição.

Os sistemas elétricos foram desligados para economizar energia, fazendo com que as temperaturas despencassem até quase congelar. A água foi drasticamente racionada, a comida era escassa e o sono era quase impossível. A tripulação teve que criar um sistema de filtragem para remover os altos níveis de dióxido de carbono que poderiam ter sido fatais.

"Passou pela nossa cabeça a ideia de que estávamos em apuros. Mas nunca nos preocupamos com isso", disse Lovell na entrevista à Nasa. "Nunca admitimos para nós mesmos: 'Ei, não vamos conseguir' Bem, apenas uma vez -- quando Fred olhou para... o módulo lunar e descobriu que tínhamos cerca de 45 horas de energia e estávamos a 90 horas de casa."

As pessoas no mundo todo foram cativadas pelos eventos que se desenrolavam no espaço -- e tiveram um final feliz. Os astronautas alteraram o curso para voar uma única vez ao redor da Lua e voltar à Terra, aterrissando no Oceano Pacífico, perto de Samoa, em 17 de abril de 1970.

Lovell não teve outra chance de caminhar na Lua depois da Apollo 13, que foi sua quarta e última viagem espacial.

Sua primeira viagem foi a missão Gemini 7, em 1965, que teve a primeira conexão de duas espaçonaves tripuladas. Sua segunda foi a Gemini 12, em 1966, o último dos programas que levaram às missões lunares da Apollo.

A terceira missão de Lovell foi a Apollo 8, em dezembro de 1968, a primeira a orbitar a Lua. Durante uma transmissão para a Terra de sua espaçonave na véspera de Natal, Lovell e seus companheiros de tripulação Frank Borman e William Anders leram versículos do Livro de Gênesis da Bíblia.

Lovell, que mais tarde recebeu o nome de uma cratera lunar em sua homenagem, aposentou-se como astronauta em 1973, trabalhando primeiro em uma empresa de reboque portuário e depois em telecomunicações.

Ele é coautor de um livro de 1994, "Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13", que se tornou a base para o filme de Howard. Lovell lembrou-se de uma reunião com Howard em que o diretor perguntou ao astronauta qual ator ele gostaria que o interpretasse.

"Eu disse: 'Kevin Costner'", disse Lovell. "E Hanks nunca me deixou esquecer isso... Mas Hanks fez um ótimo trabalho."

Na sexta-feira, Hanks elogiou Lovell e suas conquistas.

"Há pessoas que ousam, que sonham e que conduzem outras a lugares onde não iríamos por conta própria”, escreveu Hanks nas redes sociais. Segundo ele, Lovell “era esse tipo de cara”.

“Suas muitas viagens ao redor da Terra e até tão perto da Lua não foram feitas por riqueza ou fama, mas porque desafios como esses são o que alimenta o curso de estar vivo”, acrescentou Hanks.

Lovell fez uma participação especial no filme como o comandante do navio da Marinha dos EUA que recupera os astronautas e cumprimenta Hanks.

James Lovell nasceu em Cleveland em 25 de março de 1928. Ele tinha apenas 5 anos quando seu pai morreu e sua mãe mudou a família para Milwaukee. Ele começou a se interessar pelo espaço quando era adolescente. Formou-se na Academia Naval dos EUA em 1952 e tornou-se piloto de testes antes de ser selecionado como astronauta da Nasa em 1962.

Ele teve quatro filhos com sua esposa, Marilyn.