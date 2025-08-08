Topo

Japão diz que EUA prometeram corrigir sobreposição de tarifas

08/08/2025 08h19

Por Kantaro Komiya e Tim Kelly

TÓQUIO (Reuters) - O governo dos Estados Unidos prometeu na quinta-feira alterar uma decreto presidencial para remover a sobreposição de tarifas sobre produtos japoneses, disse o negociador comercial de Tóquio após conversas em Washington para corrigir o que ele chamou de um descuido "lamentável".

Nessas discussões, Ryosei Akazawa solicitou ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que garantissem que a taxa de 15% acordada no mês passado sobre as importações japonesas não seja aplicada a produtos, como a carne bovina, que estão sujeitos a tarifas mais altas.

Eles explicaram que irão alterar um decreto de 31 de julho que inclui uma cláusula de não sobreposição para a União Europeia, mas não para o Japão, e também reembolsarão as taxas cobradas em excesso, disse Akazawa.

Lutnick e Bessent também disseram que Trump reduzirá as tarifas de automóveis de 27,5% para 15% em uma decreto separado, em linha com o acordo comercial firmado entre os dois países no mês passado.

"Francamente, eu não esperava visitar os EUA novamente tão cedo após minha última viagem", disse Akazawa, que viajou a Washington nove vezes desde abril.

O Departamento do Tesouro e o Departamento de Comércio dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as reuniões com Akazawa.

O Japão está entre os oito principais parceiros comerciais dos EUA que chegaram a um acordo comercial.

(Reportagem de Kantaro Komiya, Tim Kelly, Kaori Kaneko e Chang-Ran Kim; reportagem adicional de Kevin Buckland)

