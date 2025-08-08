Alemanha recompensa Hamas ao pausar envios de armas a Israel, diz Netanyahu

Benjamin Netanyahu disse estar decepcionado com a decisão da Alemanha de suspender a exportação de armas para Israel.

O que aconteceu

O líder israelense se encontrou com o chanceler alemão Friedrich Merz para tratar sobre a guerra. O encontro aconteceu horas após a Alemanha suspender o envio de armas para Israel, em reação a confirmação do governo israelense do plano de tomar Gaza por completo.

Netanyahu disse que a Alemanha está "recompensando" o terrorismo do Hamas. Em uma publicação no X, a conta oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o Hamas é responsável pelo ataque "mais horrível contra o povo judeu desde o holocausto".

O primeiro-ministro de Israel disse a Merz que o objetivo não é tomar Gaza, mas sim libertá-la do Hamas. "O objetivo de Israel não é tomar Gaza mas libertar Gaza do Hamas e permitir que um governo pacífico seja estabelecido lá", relatou o governo israelense.

Embargo da Alemanha

O chanceler alemão justificou a suspensão do envio de armas com a proposta de Israel de escalar a guerra. Segundo Merz, Israel tem direito de se defender, mas que a libertação de reféns e negociações de cessar-fogo são prioridades. A Alemanha anunciou na manhã de hoje que estão suspensas todas as exportações de equipamentos militares que podem ser usados em Gaza.

A ação militar ainda mais dura do Exército israelense na Faixa de Gaza, aprovada pelo gabinete israelense ontem à noite, torna cada vez mais difícil para o governo alemão ver como esses objetivos serão alcançados.

Friederich Merz, chanceler alemão

Além da Alemanha, o Reino Unido também demonstrou preocupação com a ideia de Israel em tomar completamente Gaza. O primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu para o país reconsiderar a decisão.