Israel avança em Gaza, Ucrânia negocia e Trump ameaça cartéis mexicanos

Israel se prepara para entrar na Cidade de Gaza

O gabinete de segurança de Israel aprovou o plano de Benjamin Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza, desarmar o Hamas e tentar libertar reféns (leia mais).

A ONU chamou a medida de "escalada perigosa".

A Alemanha suspendeu exportações de armas; aliados estimam até 1 milhão de palestinos deslocados.

Israel fala em corredores humanitários, mas ONGs temem mais mortes. O Conselho de Segurança da ONU debate o caso, e Donald Trump acena apoio total a Israel.

Trégua à vista na Ucrânia?

O premiê polonês Donald Tusk diz que há sinais de pausa na guerra depois de conversar com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

EUA e Rússia articulam um encontro entre Trump e Vladimir Putin.

Zelensky teme que congelar o conflito legitime ganhos russos e insiste na retirada total das tropas.

A China apoia as conversas; diplomatas procuram onde fazer a cúpula.

Trump autoriza ação militar contra cartéis mexicanos de drogas

Segundo o The New York Times, o presidente dos EUA assinou ordem que permite usar forças armadas contra cartéis mexicanos, tratando-os como terroristas.

O senador Marco Rubio diz que isso abre espaço para uso de tropas e inteligência.

Críticos falam em risco de atropelos legais e crises diplomáticas.

Do lado mexicano, a presidente Claudia Sheinbaum garante: não haverá invasão nem quebra de soberania.

China liberta o banqueiro Bao Fan

O banqueiro Bao Fan, fundador da China Renaissance — banco de investimento que atua em grandes negócios do setor de tecnologia na China — foi solto após passar desde 2023 preso na campanha anticorrupção de Xi Jinping.

A empresa ajudou a viabilizar fusões e aberturas de capital de gigantes como Meituan-Dianping e Didi.

As ações da China Renaissance subiram 17% no dia.

A libertação ocorre enquanto Pequim tenta reanimar o setor de tecnologia, mas mantém pressão sobre executivos.

Granada troca juramento ao rei por lealdade à nação

O parlamento do país caribenho aprovou a mudança por unanimidade.

Para o premiê Dickon Mitchell, é um passo para reforçar identidade e acompanhar o movimento regional por mais soberania.

O girassol gigante de Indiana

Alex Babich, morador de Carmel, no estado de Indiana (EUA), cultivou um girassol de 9,35 metros, apelidado de "Clover".

A cidade ajudou a proteger a planta, que ganhou até documentário.

Agora espera a homologação do Guinness.