Irã acusa Israel de planejar "limpeza étnica" em Gaza

O Irã condenou nesta sexta-feira (8) o plano israelense para controlar a Cidade de Gaza e acusou Israel de "realizar uma limpeza étnica" no território palestino.

O plano israelense "é outro sinal claro da intenção manifesta do regime sionista de realizar uma limpeza étnica em Gaza e cometer um genocídio contra os palestinos", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, em um comunicado.

pdm/mz/ami/ila/sg/es/jm/am

© Agence France-Presse