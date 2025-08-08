Topo

Notícias

Irã acusa Israel de planejar "limpeza étnica" em Gaza

08/08/2025 15h20

O Irã condenou nesta sexta-feira (8) o plano israelense para controlar a Cidade de Gaza e acusou Israel de "realizar uma limpeza étnica" no território palestino.

O plano israelense "é outro sinal claro da intenção manifesta do regime sionista de realizar uma limpeza étnica em Gaza e cometer um genocídio contra os palestinos", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, em um comunicado.

