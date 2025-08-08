Topo

IPC-S acelera a 0,38% na 1ª quadrissemana de agosto, revela FGV

São Paulo

08/08/2025 08h21

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta, de 0,37% no encerramento de julho para 0,38% na primeira quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (8) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula alta de 4,62% nos últimos 12 meses e de 3,46% em 2025.

Houve aceleração em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do fim de julho para o início de agosto: Habitação (0,88% para 1,0%), Despesas Diversas (1,10% para 1,52%), Vestuário (-0,07% para 0,03%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,69% para 0,71%).

Já as quedas em Transportes (-0,18% para -0,10%) e Comunicação (-0,09% para -0,02%) perderam força.

Por outro lado, houve desaceleração em Educação, Leitura e Recreação (0,66% para 0,12%) e ampliação da queda em Alimentação (-0,04% para -0,08%).

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para cima neste levantamento do IPC-S partiram de tarifa de eletricidade residencial (2,73% para 2,92%), jogo lotérico (13,26% para 17,24%), aluguel residencial (0,74% para 0,88%), condomínio residencial (1,04% para 1,26%) e shampoo, condicionador e creme (3,58% para 4,24%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo gasolina (-1,0% para -0,80%), batata-inglesa (-19,84% para -21,24%), seguro facultativo para veículo (-2,75% para -2,69%), cebola (-13,94% para -16,49%) e manga (-4,85% para -14,08%).

