Topo

Notícias

Índice da Cielo mostra queda no faturamento real do varejo em julho

08/08/2025 13h10

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento do varejo encolheu 0,9% em julho ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, mostrou o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado pela empresa de pagamentos nesta sexta-feira.

Os três macrossetores registraram queda na comparação ano a ano: o de bens duráveis e semiduráveis caiu 2,5%; o de serviços retraiu 0,8%; e o de bens não duráveis recuou 0,3%.

Entre as regiões, considerando o ICVA deflacionado e sem ajuste de calendário, apenas o Sudeste teve sinal positivo, com acréscimo de 0,1%. Na contramão, Norte mostrou declínio de 3,3%, seguido por Centro-Oeste (-2,6%), Nordeste (-2,5%) e Sul (-0,4%).

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, o brasileiro tem adotado cautela no momento das compras, priorizando itens essenciais em suas despesas.

Em termos nominais, houve expansão de 4,3% no faturamento do varejo em julho, de acordo com o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo.

Nessa medição, que reflete o que o varejista de fato observa nas suas vendas, o comércio eletrônico registrou expansão de 6,2% e o comércio físico cresceu 3,7% na comparação ano a ano.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer