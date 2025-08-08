Índice da Cielo mostra queda no faturamento real do varejo em julho

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento do varejo encolheu 0,9% em julho ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, mostrou o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado pela empresa de pagamentos nesta sexta-feira.

Os três macrossetores registraram queda na comparação ano a ano: o de bens duráveis e semiduráveis caiu 2,5%; o de serviços retraiu 0,8%; e o de bens não duráveis recuou 0,3%.

Entre as regiões, considerando o ICVA deflacionado e sem ajuste de calendário, apenas o Sudeste teve sinal positivo, com acréscimo de 0,1%. Na contramão, Norte mostrou declínio de 3,3%, seguido por Centro-Oeste (-2,6%), Nordeste (-2,5%) e Sul (-0,4%).

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, o brasileiro tem adotado cautela no momento das compras, priorizando itens essenciais em suas despesas.

Em termos nominais, houve expansão de 4,3% no faturamento do varejo em julho, de acordo com o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo.

Nessa medição, que reflete o que o varejista de fato observa nas suas vendas, o comércio eletrônico registrou expansão de 6,2% e o comércio físico cresceu 3,7% na comparação ano a ano.