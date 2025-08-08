Impacto macroeconômico de tarifa dos EUA é contido e preocupação é setorial, diz secretário de Haddad

(Reuters) - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira que o governo não está muito preocupado com o impacto macroeconômico da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que ele disse ser "contido", mas com o efeito setorial da taxa punitiva imposta pelo presidente Donald Trump.

Falando no Fórum Jota, em São Paulo, Mello destacou que a taxa de câmbio tem se comportado bem em meio ao impasse comercial entre os dois parceiros. Ele disse que a preocupação do governo é com as empresas e setores mais dependentes de exportações dos EUA, e que as medidas de apoio serão focadas nesses casos.

(Por Eduardo Simões e Fernando Cardoso)