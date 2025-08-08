Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, após quatro altas seguidas, com Petrobras recuando forte após resultado trimestral e dividendos aquém de previsões do mercado, enquanto Braskem figurou na ponta positiva em meio a expectativas envolvendo venda de ativos na petroquímica.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,45%, a 135.913,25 pontos, tendo marcado 135.658,71 pontos na mínima e 136.761,09 pontos na máxima do dia, em dia de noticiário corporativo intenso. O volume financeiro somou R$25,37 bilhões. Na semana, o Ibovespa ainda acumulou um ganho de 2,62%.

Além de Petrobras, uma bateria de balanços -- divulgados principalmente após o fechamento do mercado na quinta-feira -- e teleconferências sobre os resultados ocupou as atenções e fez preço nas ações nesta sexta-feira.

Papéis de empresas como Rumo, Azzas 2154, Lojas Renner e Magazine Luiza tiveram quedas pronunciadas, enquanto outros nomes, como Petz e Vivara, avançaram bem, após divulgarem o desempenho do segundo trimestre e executivos conversarem com analistas e imprensa sobre os números e perspectivas.

Ainda no radar dos investidores da bolsa paulista, a MSCI publicou na véspera o rebalanceamento de determinados índices, com as mudanças passando a valer no fechamento do dia 26 de agosto. No MSCI Brazil, entraram os papéis da Porto Seguro e saíram as ações da Natura.

Mais uma vez, a bolsa paulista descolou de Wall Street, onde o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em alta de 0,78%, apoiado em expectativas de que o Federal Reserve deve cortar em breve os juros da maior economia do mundo.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 6,15% e PETROBRAS ON recuou 7,95%, após balanço do segundo trimestre com lucro líquido de R$26,65 bilhões, enquanto os investimentos no período somaram US$4,43 bilhões. A petroleira também estimou sua produção de petróleo e gás na faixa superior da meta em 2025 e anunciou R$8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares aos acionistas, além de aprovar a inclusão da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, no plano estratégico da empresa.

- BRASKEM PNA subiu 4,41%, após a petroquímica afirmar que iniciou conversa com a Unipar sobre potenciais oportunidades envolvendo ativos da companhia e de subsidiárias. A Braskem disse que não há definição sobre os ativos que poderão fazer parte de uma potencial transação, bem como que não foi acertado nenhum acordo, com exceção de um acordo de confidencialidade. A Unipar confirmou as conversas. UNIPAR PNB, que não faz parte do Ibovespa, saltou 7,61%.

- RUMO ON desabou 9,5%, mesmo após a transportadora ferroviária divulgar lucro líquido de R$333 milhões no segundo trimestre, revertendo resultado negativo de R$1,74 bilhão um ano antes. Em termos ajustados, o lucro líquido teve leve alta de 1,4%, a R$731 milhões. Analistas da XP atualizando suas estimativas para a companhia para incorporar as surpresas mistas no primeiro semestre em yields e custos, reduzindo o preço-alvo de R$28 para R$27, mas reiterando compra.

- AZZAS 2154 ON caiu 7,04%, apesar do lucro líquido recorrente de R$283,7 milhões no segundo trimestre, crescimento de 81,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas do Safra destacaram que a desaceleração nas vendas traz dúvidas quanto à sustentabilidade do crescimento à frente. A dona de marcas como Farm, Schutz e Arezzo também disse não ver impacto material em seu resultado das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros. O conselho de administração também elegeu Eric Alencar como novo diretor financeiro.

- LOJAS RENNER ON perdeu 7,26%, tendo como pano de fundo o balanço da varejista com Ebitda ajustado de R$891 milhões no segundo trimestre, expansão de 32,9%, com alta de 18,5% da receita líquida de varejo. No conceito de vendas em mesmas lojas, o aumento foi de 17,3%. O Bradesco BBI considerou o resultado forte, mas reiterou recomendação neutra para a ação, destacando que a performance do segundo semestre depende de ventos favoráveis macro ou de iniciativas de nível micro, que acham ser ainda muito cedo para precificar.

- MAGAZINE LUIZA ON recuou 5,12%, após divulgar prejuízo líquido de R$24,4 milhões no segundo trimestre, revertendo lucro de R$23,6 milhões um ano antes, com impacto de despesas não recorrentes e uma provisão realizada após captação de recursos junto à IFC e ao BID Invest. O CEO afirmou que o Magalu vai buscar proteger suas margens de lucro e evitar se lançar em uma estratégia comercial agressiva com oferta de frete grátis quando não identificar margem de contribuição positiva.

- ELETROBRAS ON avançou 3,53%, ainda sob efeito da repercussão positiva do balanço do segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de R$1,47 bilhão no segundo trimestre, além do anúncio de distribuição de R$4 bilhões aos acionistas na forma de dividendos intermediários. Na véspera, o CEO da Eletrobras, Ivan Monteiro, reafirmou que a companhia está caminhando para encerrar até o fim deste ano as iniciativas do processo de "turnaround" iniciado com a privatização, em 2022.

- VALE ON subiu 2,37%, representando um contrapeso positivo no Ibovespa, mesmo com a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian1 recuou 0,19% nesta sexta-feira, a 790 iuanes (US$109,99) a tonelada.

- VIVARA ON fechou em alta de 2,97% na esteira do balanço do segundo trimestre, com lucro líquido de R$151,1 milhões, queda de 28,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida da rede de joalherias subiu 16% no comparativo anual, para R$761 milhões, com alta de 11% nas vendas mesmas lojas. O presidente-executivo da Vivara, Icaro Borrello, afirmou estar confortável quanto à continuidade de bons resultados na margem bruta da companhia, destacando que o desempenho no segundo trimestre refletiu ações estruturais.