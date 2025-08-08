Topo

Notícias

Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras em meio a noticiário corporativo intenso

08/08/2025 17h08

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, após quatro altas seguidas, com Petrobras recuando forte após resultado trimestral e dividendos aquém de previsões no mercado, enquanto Braskem figurou na ponta positiva em meio a expectativas envolvendo venda de ativos na petroquímica.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,41%, a 135.965,39 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 135.658,71 pontos na mínima e 136.761,09 pontos na máxima do dia, em dia de noticiário corporativo intenso. Na semana, subiu 2,66%.

O volume financeiro no pregão somava R$23,5 bilhões antes dos ajustes finais.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Real Madrid renova com atacante Gonzalo García até 2030

Trump ordena que Exército combata cartéis da América Latina

Condenado por armar bomba está foragido há 45 dias após ordem de Moraes

Trump confirma que se reunirá com Putin "muito em breve"

Caçadores abatem javali gigante de 250 kg em fazenda de Minas Gerais

Previdência deve pagar auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica, diz Dino em voto

Trump diz que se reunirá com Putin em breve

ANP aprova alterações nas regras para autorização de produção de biocombustíveis

Homens desaparecem após viagem para cobrar dívida milionária no Paraná

Bolsonaro e senador são alvos do MP por propaganda eleitoral antecipada

Decisão de Israel de ocupar Cidade de Gaza gera ampla reação global