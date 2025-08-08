Topo

Notícias

IBGE: produção industrial cresce em 7 de 15 locais pesquisados em junho ante maio

Rio

08/08/2025 09h17

A produção industrial cresceu em sete dos 15 locais pesquisados em junho ante maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 8.

Houve expansão em Pernambuco (5,1%), Região Nordeste (2,8%), Minas Gerais (2,8%), Bahia (2,1%), Amazonas (1,5%), Paraná (1,4%) e Rio de Janeiro (0,4%).

Na direção oposta, houve perdas no Espírito Santo (-5,8%), Mato Grosso (-2,2%), Pará (-1,9%), Goiás (-1,7%), Ceará (-0,9%), Santa Catarina (-0,8%), São Paulo (-0,6%) e Rio Grande do Sul (-0,1%).

Na média global, a indústria nacional avançou 0,1% em junho ante maio, de acordo com o IBGE.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão

Hamas chama de "crime de guerra" decisão de Israel de assumir controle da Cidade de Gaza

Índice FAO de Preços de Alimentos sobe 1,6% em julho ante junho