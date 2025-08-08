IBGE: Produção industrial cai em 7 dos 18 locais pesquisados em junho ante igual mês de 2024

A produção industrial diminuiu em sete dos 18 locais pesquisados em junho de 2025 ante igual mês de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 8.

"Vale citar que junho de 2025 (20 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior (20)", lembrou o IBGE.

Houve perdas no Rio Grande do Norte (-21,4%), Mato Grosso do Sul (-11,7%), Mato Grosso (-10,8%), São Paulo (-8,5%), Pará (-3,0%), Rio Grande do Sul (-2,5%) e Ceará (-0,1%).

Na direção oposta, foram registradas elevações no Espírito Santo (17,4%), Pernambuco (7,6%), Amazonas (7,2%), Rio de Janeiro (6,8%), Região Nordeste (4,3%), Minas Gerais (3,0%), Paraná (2,8%), Santa Catarina (2,3%), Maranhão (0,9%), Bahia (0,8%) e Goiás (0,1%).

Na média global, a indústria nacional encolheu 1,3% em junho de 2025 ante junho de 2024.