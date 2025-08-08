Topo

Notícias

Hugo Motta reafirma conduta e diz que optou pelo diálogo 'como sempre' fez

Brasília

08/08/2025 13h32

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta sexta-feira, 8, sua conduta ante ao ato da oposição de tomar a Mesa da Casa. Motta disse que o episódio foi triste, algo que nunca tinha sido vivido, e destacou que optou pelo diálogo, "como sempre" fez.

Motta voltou a reforçar que não foram negociadas pautas para que a normalidade fosse retomada e indicou que a Mesa Diretora da Casa avalia possíveis punições aos deputados que participaram do ato.

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Motta citou que houve também casos de agressão no dia em que houve a retomada da Mesa da Câmara.

O presidente da Câmara repetiu que a guerra foi vencida sem precisar atirar. "Muitos confundem nossa ação com uma que poderia ser mais enérgica, que poderíamos ter usado a força, e estou certo que tomei a decisão correta", indicou. Ele destacou ainda que jamais agiria para usar a força física no caso, por se tratar de um movimento de parlamentares e não um movimento que estava invadindo a Casa.

Motta explicou que não estava em Brasília quando a ação da oposição começou, pois tinha uma agenda prévia na Paraíba, mas acompanhou o desenrolar durante a terça-feira e, tão logo chegou na capital federal, começou a conversar com os partidos para construir a "melhor saída possível".

O presidente da Câmara disse que o movimento da oposição ocorreu em meio a um cenário atípico no País, com uma crise em vários pontos da organização institucional, uma crise entre os Poderes e um cenário internacional desafiador.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris