Topo

Notícias

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

08/08/2025 16h02

O Tribunal Penal de Paris condenou a um ano de prisão o marroquino que acendeu um cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento sob o Arco do Triunfo em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (8) na capital francesa, informou o jornal Le Parisien.

O Tribunal Penal de Paris condenou a um ano de prisão o marroquino que acendeu um cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento sob o Arco do Triunfo em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (8) na capital francesa, informou o jornal Le Parisien.

A sentença, no entanto, prevê 10 meses com suspensão da pena (cumprimento em regime aberto), com restrições para que o réu não circule por algumas áreas de Paris. Segundo o jornal, na decisão, o juiz reconheceu que o homem é portador de uma "doença real", mas que sua bipolaridade não pode eximir sua responsabilidade.

O caso ganhou repercussão ao longo desta semana depois que o marroquino de 47 anos ultrapassou os limites de isolamento do monumento para acender seu cigarro no fogo que simboliza o túmulo. A atitude foi registrada e um vídeo, que circulou nas redes sociais e gerou revolta.

As imagens mostram o homem se abaixando e acendendo seu cigarro com a chama do túmulo. O homem foi preso na segunda-feira (5), dia seguinte ao ocorrido. O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, chegou a indicar que deveria ser retirada a autorização de residência do homem.

O túmulo, sob o Arco do Triunfo, na Champs Elysées, contém os restos mortais de um soldado não identificado morto na Primeira Guerra Mundial e homenageia os mortos de guerra.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Governo sanciona parcialmente Lei Geral do Licenciamento Ambiental e explica vetos

Conselho de Segurança da ONU irá debater situação em Gaza; aliados pressionam Israel por moderação

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê ao plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo