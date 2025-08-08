Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

O Tribunal Penal de Paris condenou a um ano de prisão o marroquino que acendeu um cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento sob o Arco do Triunfo em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (8) na capital francesa, informou o jornal Le Parisien.

O Tribunal Penal de Paris condenou a um ano de prisão o marroquino que acendeu um cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento sob o Arco do Triunfo em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (8) na capital francesa, informou o jornal Le Parisien.

A sentença, no entanto, prevê 10 meses com suspensão da pena (cumprimento em regime aberto), com restrições para que o réu não circule por algumas áreas de Paris. Segundo o jornal, na decisão, o juiz reconheceu que o homem é portador de uma "doença real", mas que sua bipolaridade não pode eximir sua responsabilidade.

O caso ganhou repercussão ao longo desta semana depois que o marroquino de 47 anos ultrapassou os limites de isolamento do monumento para acender seu cigarro no fogo que simboliza o túmulo. A atitude foi registrada e um vídeo, que circulou nas redes sociais e gerou revolta.

As imagens mostram o homem se abaixando e acendendo seu cigarro com a chama do túmulo. O homem foi preso na segunda-feira (5), dia seguinte ao ocorrido. O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, chegou a indicar que deveria ser retirada a autorização de residência do homem.

O túmulo, sob o Arco do Triunfo, na Champs Elysées, contém os restos mortais de um soldado não identificado morto na Primeira Guerra Mundial e homenageia os mortos de guerra.