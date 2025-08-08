Israel ignora vida de reféns e faz crime de guerra ao tomar Gaza, diz Hamas

O grupo extremista Hamas chamou a decisão de Israel de tomar a Cidade de Gaza em nova ofensiva militar de "crime de guerra".

O que aconteceu

Utilização do termo "controlar" no lugar de "ocupar" em comunicado sobre avanço militar na capital da Faixa de Gaza é malabarismo para "fugir da responsabilidade legal", diz o grupo. Em comunicado divulgado hoje, o Hamas afirmou que Israel faz crimes de guerra e quer "evitar as consequências dos crimes brutais contra civis".

Os extremistas também afirmaram que a decisão de Netanyahu coloca a vida dos reféns israelenses em risco. "Eles sabem que aumentar as agressões significa sacrificar os reféns", diz trecho do comunicado. A estimativa do governo israelense é de que 50 reféns tomados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 continuem no enclave, e que 20 deles estejam vivos.

Hamas voltou a falar que acenava para uma proposta de cessar-fogo antes da escalada militar. Segundo o comunicado, eles trabalhavam com mediadores do Catar e do Egito, oferecendo "flexibilidade e positividade" para ter sucesso na trégua permanente.

Israel e EUA deram versão diferente sobre negociação de cessar-fogo, afirmando que o Hamas estava "inflexível". Os dois países sinalizaram que abandonaram as negociações de cessar-fogo no fim de julho por discordâncias com o grupo extremista.

O desarmamento total do Hamas é uma das cinco demandas de Israel para, supostamente, terminar com a guerra em Gaza. As demandas foram divulgadas hoje, após a exposição do plano de tomada da cidade mais populosa do enclave.

Mais de 60 mil palestinos morreram desde o início da guerra, quase 200 deles por fome. A Faixa de Gaza sofre uma crise humanitária agravada pela falta de alimentos. Organizações internacionais têm denunciado dificuldade para distribuir suprimentos na região por causa do controle das fronteiras. Israel, por sua vez, alega que a comida que chega ao enclave é roubada pelo Hamas e que a ONU têm dificultado a inspeção e distribuição dos alimentos.

Conflito foi desencadeado por ataque do Hamas que deixou 1.200 mortos em Israel em 7 de outubro de 2023. Além dos mortos, cerca de 250 pessoas foram tomadas como reféns durante o ataque.