Topo

Notícias

Hamas classifica como 'crime de guerra' plano israelense para Gaza

08/08/2025 07h41

O movimento islamista palestino Hamas alertou nesta sexta-feira (8) que o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza é um "novo crime de guerra" e significará o "sacrifício" dos reféns.

"A aprovação pelo gabinete sionista dos planos para ocupar a Cidade de Gaza e evacuar seus habitantes constitui um novo crime de guerra que o Exército de ocupação deseja cometer contra a cidade e seus cerca de um milhão de habitantes", reagiu o movimento islamista palestino.

"Esta aventura criminosa sairá cara e não será uma jornada fácil" para o Exército israelense, acrescenta o comunicado divulgado no Telegram.

A decisão de ocupar a Cidade de Gaza, anunciada na madrugada desta sexta-feira após uma reunião do gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, "confirma que o criminoso [primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e seu governo nazista não se preocupam com o destino dos reféns", disse o grupo em um comunicado.

"Entendem que expandir a agressão significa sacrificá-los, revelando sua imprudência em relação à vida dos prisioneiros com objetivos políticos que já fracassaram", destaca o movimento islamista.

O Hamas mantém 49 reféns em seu poder, dos quais 27 estariam mortos, desde seu ataque sangrento em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Hamas e seu grupo aliado, a Jihad Islâmica, divulgaram três vídeos de propaganda na semana passada que chocaram Israel e provocaram uma condenação internacional unânime.

Em dois dos vídeos, aparecem dois reféns muito magros e enfraquecidos, um deles cavando sua própria sepultura na escuridão de um túnel.

Em seu comunicado, o Hamas afirma "que não economizará esforços para tomar todas as medidas necessárias para preparar o terreno para um acordo, incluindo avançar para um acordo global para libertar todos os prisioneiros da ocupação de uma só vez, alcançar um cessar-fogo e a retirada das forças de ocupação".

bur-hba/mab/pb/pc/dd/jc 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão