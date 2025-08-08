Topo

Notícias

Há riscos agora tanto para as metas de inflação quanto as de emprego do Fed, diz Musalem

08/08/2025 12h11

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve agora enfrenta riscos tanto para suas metas de inflação quanto para as de emprego, e as autoridades precisam equilibrar qual parece ser a ameaça mais séria ao decidir se é apropriado reduzir a taxa de juros, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta sexta-feira.

Entre as tarifas que aumentam os preços e a desaceleração do crescimento do emprego, "há riscos em ambos os lados de nosso mandato e, quando isso acontece... É preciso adotar uma abordagem equilibrada, o que significa que é preciso pensar sobre a probabilidade de falha em cada lado do mandato", disse.

Ele não comentou se acha que a taxa de juros do Fed deve ser reduzida na próxima reunião, em setembro.

"Esse é o ato de equilíbrio que estamos fazendo no momento."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Veja o que se sabe sobre o possível encontro entre Trump e Putin

Brasil expressa 'profunda indignação' à Embaixada dos EUA por pressões a Moraes

Anec projeta embarque de até 8,5 mi de t de soja e 8 mi de t de milho no mês

Reações internacionais ao plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza

Incêndio 'apocalíptico' que atingiu o sul da França é controlado, mas danos ainda são incalculáveis

França vive uma nova onda de calor com temperaturas de até 41ºC

Mais um caso: câmera flagra empresário espancando mulher em elevador do DF

TST terá sala VIP em aeroporto para que ministros evitem pessoas 'mal-intencionadas'

Vídeo de mulher na Geórgia circula como se fosse empresária em Belém (PA)

EUA e Rússia planejam acordo que mantém ocupação russa na Ucrânia, diz Bloomberg