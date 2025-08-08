Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo vai tomar medidas para garantir que os exportadores não sofram prejuízos diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados unidos a produtos brasileiros que entram naquele país.

O plano de contingência do governo para apoiar setores e empresas mais atingidos pelas tarifas deve ser anunciado por Lula até a próxima terça-feira, havia dito na quinta-feira o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Em evento no Acre, o presidente anunciou ainda que deve telefonar para os chineses na próxima semana para acertar a compra de US$1 bilhão em pés de frango.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)