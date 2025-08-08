'É como pisar numa mola': testamos e comparamos tênis Asics Gel-Nimbus 27

A linha de conforto e amortecimento da Asics foi atualizada com o tênis Gel-Nimbus 27, prometendo a sensação de correr nas nuvens.

O Guia de Compras UOL já testou a versão anterior aqui, o Gel-Nimbus 26, e agora traz um comparativo para você entender o que mudou.

O que tem de diferente

Cabedal novo. A Asics mudou o material da parte superior do tênis para uma malha mais leve e com furinhos que, em tese, deixam o calçado mais respirável. Para mim, a vantagem é que o tecido parece mais resistente, com risco menor de rasgar, como aconteceu com o Nimbus 26. No momento em que escrevo esse texto, já são dois meses de uso, 100 km rodados e ele está intacto.

Cadarços firmes. No modelo Nimbus 26 TR, eu precisava dar dois nós e um laço para eles não desamarrarem, mas neste bastou um de cada para ficarem presos.

É como pisar numa mola. A nova versão ganhou dois milímetros de altura na entressola com a tecnologia FF Blast Plus Eco, que amortece, impulsiona e tem uma pegada de sustentabilidade: segundo a marca, aproximadamente 24% do material é de base biológica. A sensação pode ser atribuída também à tecnologia PureGEL, exclusiva da fabricante, na área do calcanhar, o que dá aterrissagens mais suaves.

O que mais gostei

Pisada confortável está no DNA. Seguindo o antecessor, o Gel-Nimbus 27 mantém o conforto e o alto amortecimento com um sutil quê a mais. Já na caminhada, senti a maciez, e a responsividade se destacou durante a corrida.

Nimbus 27 com dois meses de uso e mais de 93 km rodados Imagem: Ludimila Honorato/UOL

Alto, mas estável. Senti que ganhei uns centímetros a mais no instante em que calcei os tênis, mas assim como o anterior, a base larga ajuda na estabilidade. A sola tem boa aderência, o que me deu segurança na esteira, na terra batida e no asfalto —seco e molhado.

Beleza é um atrativo a mais. São mais de dez cores no site oficial, além de edições especiais, como o modelo em parceria com a marca Senna (nas cores preto com verde e amarelo) e outro inspirado na corrida Asics Golden Run (preto com detalhes dourados). Para quem gosta, continua sendo uma opção para compor looks no dia a dia.

Pontos de atenção

Pode esquentar. Num dia de corrida com vento, senti uma brisa nos pés, mas eles aqueceram um pouco em corridas acima de 5 km. Acredito que é uma percepção subjetiva e depende do quanto a pessoa sua e como cada corpo reage ao tempo de exercício.

Cuidado com os pés. Minha maior distância com o Gel-Nimbus 27 foi 10 km; a partir do sexto, percebi que o tênis começou a "raspar" na lateral interna do pé, perto do dedão. É outro ponto subjetivo, que pode ter a ver com a pisada, mas vale usar produtos antiatrito se tiver incômodo.

É um tênis mais pesado. Os incrementos em modelos que visam conforto e amortecimento costumam deixar o produto mais robusto. A versão masculina pesa 305 g (tamanho 40) e a feminina, 265 g (tamanho 37). Num dia de chuva forte, o tênis encharcou e senti que pesou ainda mais nos pés.

Número maior que o casual. Assim como a versão anterior, o Nimbus 27 me coube melhor com um número acima para dar espaço aos dedos.

Quem deve gostar

Fãs da linha de conforto e amortecimento da Asics devem aprovar a nova versão, mesmo com as ressalvas. Talvez seja preciso adaptar o uso ao tipo de treino ou corrida que vai fazer.

Aos iniciantes, vale ponderar o custo-benefício, que não tem a ver somente com o preço, mas com o quanto o tênis faz sentido para você, seus gostos e suas necessidades.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.