Frente do agro vai analisar vetos de Lula a lei do licenciamento ambiental

Governo cedeu a Alcolumbre e manteve trecho que pode acelerar exploração de petróleo na Amazônia Imagem: Reuters
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

08/08/2025 14h16Atualizada em 08/08/2025 14h47

A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) informou que as novas regras licenciamento ambiental foram "frutos de amplo diálogo" e que os 63 vetos de Lula serão "analisados detalhadamente".

O que aconteceu

A bancada ruralista tem votos para derrubar os vetos de Lula. A FPA tem maioria no Senado (50 de 81 parlamentares) e na Câmara (303 de 513 deputados). PT, PSOL e Rede costumam ficar isolados em discussões sobre meio ambiente e perder as votações.

Os vetos eram esperados, mas não nesta quantidade. No início, integrantes da bancada ruralistas estimavam que as mudanças nas atribuições do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) seriam alvo da tesoura do presidente. A previsão se alterou quando o governo deu sinais de mais cortes.

Nota da frente quis destacar o apoio ao projeto. O texto ressalta que houve muita negociação. Durante a tramitação da proposta ocorreram reuniões com setores produtivos, vários partidos e ministros incluindo Marina Silva, do Meio Ambiente.

O projeto teve aval dos setores produtivos. Nas semanas que antecederam a aprovação, diversos manifestos de apoio foram divulgados por indústrias e representantes do agronegócio defendendo as alterações nas regras de licenciamento. Alguns documentos foram assinados por 98 entidades.

Os ambientalistas criticaram a proposta. O projeto recebeu o apelido de "PL da Devastação", sob o argumento de que se abriria a possibilidade de iniciar empreendimentos sem estudo prévio de impacto ambiental.

Governo cede a Alcolumbre

O presidente do Senado tem interesse num ponto específico da nova lei. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) apresentou uma emenda, incluída no texto final, que dá prioridade na avaliação do licenciamento ambiental a empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal.

Ele quer acelerar a exploração de petróleo no rio Amazonas. O projeto é criticado por ambientalistas que enxergam riscos de destruição da maior floresta do mundo em caso de acidente.

Governo publica MP. O governo federal editou uma medida provisória mantendo a parte da proposta que contém a emenda apresentada por Alcolumbre, aliado do Planalto.

Os vetos de Lula

Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. A decisão ocorre depois de reunião na última quarta-feira e foi comunicada por um grupo de ministros na manhã de hoje, incluindo Marina Silva. Lula está em viagem ao Acre.

O governo fala em "garantia da proteção ambiental". Segundo a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, os vetos tiveram quatro diretrizes:

  • "Garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental."
  • "Dar segurança jurídica aos empreendimentos licenciados e aos investidores responsáveis."
  • "Assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas."
  • "Incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade."

