França diz que plano israelense em Gaza pode levar a "bloqueio absoluto"

08/08/2025 14h45

A França condenou nesta sexta-feira (8) "nos termos mais fortes" o plano do governo israelense para Gaza, e destacou que pode levar a "um bloqueio absoluto", segundo uma declaração do Ministério das Relações Exteriores.

A chancelaria francesa destacou "sua firme oposição a qualquer projeto de ocupação da Faixa de Gaza e ao deslocamento forçado de sua população".

O posicionamento francês ocorre no momento em que o Exército israelense se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza, a mais importante do território palestino, para "vencer" o Hamas e garantir a libertação dos reféns.

A ocupação "integral" de Gaza "agravaria uma situação já catastrófica sem conseguir a libertação dos reféns do Hamas, seu desarme e sua rendição", disse, por sua vez, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, em uma mensagem no X.

