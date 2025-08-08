Topo

Notícias

França detém duas pessoas por sequestrar e prostituir latino-americanas

08/08/2025 08h25

Duas pessoas foram detidas no sudeste da França acusadas de recrutar jovens mulheres na América Latina como "acompanhantes", antes de sequestrá-las e obrigá-las a se prostituir, anunciou nesta sexta-feira a Promotoria de Aix-en-Provence. 

O caso veio à tona quando policiais descobriram em 6 de agosto três jovens mulheres de nacionalidades colombiana e venezuelana em um apartamento em Aix-en-Provence, alugado através de uma plataforma de reservas. 

Os agentes prenderam um homem e uma mulher no local e apreenderam mais de 200 mil euros (cerca de 1,26 milhão de reais), a maior parte em dinheiro, indicou em comunicado. 

As jovens afirmaram que haviam sido "recrutadas diretamente em seu país de origem por meio de redes sociais criptografadas para trabalhar como 'acompanhantes'". 

Ao chegarem ao aeroporto de Nice, foram "levadas para um apartamento" e obrigadas a se prostituir "imediatamente" 16 horas por dia.

Segundo suas declarações, seus documentos de identidade e seus lucros foram confiscados. Seus deslocamentos também foram limitados. 

Os investigadores descobriram "o recrutamento, durante dois anos, de 14 mulheres latino-americanas, que eram obrigadas a se prostituir em apartamentos alugados em Aix-en-Provence, Cannes ou Menton", informou a Promotoria. 

Os detidos devem ser apresentadas nesta sexta-feira à Justiça por "lenocínio qualificado, sequestro arbitrário de várias pessoas, tráfico de seres humanos e lavagem de dinheiro".

alc/tjc/pc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão

Hamas chama de "crime de guerra" decisão de Israel de assumir controle da Cidade de Gaza

Índice FAO de Preços de Alimentos sobe 1,6% em julho ante junho