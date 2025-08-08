Após Petrobras abanonar produção, dependência de fertilizante russo dispara

Desde que a Petrobras decidiu encerar sua fabricação de fertilizantes, em 2016, e fechar ou arrendar suas fábricas nos anos seguintes, o Brasil passou a depender cada vez mais da importação do fertilizante da Rússia, quase triplicando sua dependência —o que pode resultar em nova retaliação tarifária por parte dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A Petrobras se desfez de três fábricas nos últimos anos. A ordem para a Petrobras deixar o negócio foi anunciada em 2016 pelo governo Michel Temer (MDB), que iniciou o processo de arrendamento de duas fábricas. Em março de 2018, a Petrobras anunciou o fechamento delas, alegando prejuízos de R$ 600 milhões, mas protestos adiaram diversas vezes o negócio, concretizado apenas no governo de Jair Bolsonaro (PL):

Em novembro de 2019, a Petrobras arrendou duas fábricas. Uma na Bahia (Fafen-BA), em Camaçari, e outra em Sergipe (Fafen-SE), em Laranjeiras, para a Proquigel Química S.A; Em fevereiro de 2020, a Petrobras fechou a fábrica do Paraná (Fafen-PR), em Araucária, provocando mil demissões; Em 2022, a Petrobras vendeu ao grupo russo Acron a fábrica de fertilizantes de Três Lagoas (MS). O anúncio foi feito pela então ministra Tereza Cristina, depois de a Petrobras já ter investido R$ 3,8 bilhões na unidade. No mesmo ano, no entanto, o negócio foi desfeito após o início das sanções contra a Rússia em razão da guerra na Ucrânia. A fábrica até hoje não produz.

Desde então a produção nacional de fertilizante despencou. Em 2013, o Brasil produzia 9,3 milhões de toneladas de fertilizantes e consumia 30 milhões. Hoje, produz 7,7 milhões e consume 45 milhões, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia para "garantir" a importação de fertilizantes ao Brasil Imagem: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Já as importações do produto dispararam. No ano passado 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura foram importados. Este ano, essa fatia vai passar de 90%, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, "expondo o agronegócio, que é a nossa menina dos olhos", diz Hebert Passos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Fertilizantes da Baixada Santista.

A Rússia é quem mais exporta fertilizantes para o Brasil. Foram 12,5 milhões de toneladas que entraram no país no ano passado, quase três vezes mais que as 4,8 milhões de toneladas em 2016. Os russos são os maiores exportadores de fertilizantes do mundo (16,6% do mercado), seguido por China (10%) e Canadá (8%), segundo dados da World's Top Exports, plataforma especializada em exportações globais.

Brasil na mira de Trump

Em julho, Trump ameaçou tarifar parceiros comerciais da Rússia em 100%. Essas tarifas seriam uma punição a quem comprasse fertilizante, petróleo, gás, urânio e outros produtos da Rússia e, indiretamente, financiasse a guerra da Ucrânia.

Na quarta (6), o republicano aplicou a primeira retaliação ao elevar o tarifaço contra a Índia de 25% para 50%. No decreto, Trump diz que a sobretaxa é porque a Índia "está importando, direta ou indiretamente, petróleo da Federação Russa".

Apesar da relação amistosa entre EUA e Índia, Trump dobrou as tarifas contra o aliado em razão do comércio entre o país comandado por Narendra Modi (na foto com Trump) e a Rússia Imagem: Shealah Craighead/Casa Branca

Um projeto de lei tramitando nos EUA quer reforçar essa política retaliatória. O texto, apresentado em abril, propõe sobretaxa de até 500% sobre os produtos importados de países que comercializam com a Rússia.

Além de comprar muito fertilizante, o Brasil também importa combustível russo. Seis em cada 10 litros de diesel importados pelo Brasil vieram da Rússia no ano passado, ou US$ 5,4 bilhões segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Produzir fertilizante no Brasil é muito caro

Fabricar fertilizante no Brasil é cada vez mais caro para empresas privadas. É que o insumo fosfatado entra no Brasil sem qualquer taxa de importação. "Enquanto isso, o produtor nacional paga ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) tanto no estado produtor quanto no comprador", diz Passos.

Fábrica de fertilizantes Yara, em Cubatão (Baixada Santista) encerrou suas atividades este ano em razão do alto preço do insumo, demitindo cerca de 600 pessoas direta e indiretamente Imagem: Divulgação

Já o preço alto para fabricar fertilizante nitrogenado é culpa da Petrobras, diz o sindicalista. A principal matéria-prima desse tipo de fertilizante, usado em frutas e cana-de-açúcar, é o gás de refinaria (GPL), vendido pela estatal. "A Petrobras cobra de US$ 14 a US$ 15 por milhão PTU (unidade de medida), contra o preço internacional médio de US$ 7", afirma. Questionada a esse respeito, a estatal não se manifestou.

Governo tenta retomar produção

O governo tenta agora reverter os arrendamentos das fábricas e retomar a produção. Em maio, a Petrobras assinou acordo para reassumir as fábricas da Fafen-BA e Fafen-SE, encerrando o arrendamento. "O processo de transição está em andamento, com licitações para contratação de serviços de operação e manutenção e previsão de retomada operacional até o fim de 2025", diz a estatal em nota. Já a Fafen-PR deve retomar a "carga plena" de fertilizante nitrogenado "até o fim de agosto".

Lula participa da cerimônia de retomada de fábrica de fertilizantes no Paraná Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O plano da Petrobras é investir US$ 900 milhões até 2029 no setor de fertilizantes. "Com a reativação das três unidades da Petrobras, a capacidade pode atender cerca de 35% da demanda nacional de ureia [fertilizante nitrogenado] até 2028", afirma. A intenção, diz, é "reduzir a vulnerabilidade externa e o impacto de oscilações globais".

O presidente Lula participou da cerimônia da retomada da fábrica paranaense, quando criticou a dependência do insumo externo.