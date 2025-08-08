Faustão fez mais dois transplantes; como funciona a fila no Brasil?

O apresentador Fausto Silva, 75, está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Em agosto de 2023, ele também recebeu um novo coração após insuficiência cardíaca.

Como funciona a fila de transplante no Brasil

A fila é única, independentemente de renda ou via de entrada. Pessoas atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ou por plano de saúde particular são cadastradas na mesma lista de espera do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), que é gerenciada pelo Ministério da Saúde.

Hoje, 46.718 pessoas esperam por um órgão no país. Destas, mais de 43 mil aguardam transplante de rim.

O andamento da lista ocorre com base em critérios técnicos. O tipo sanguíneo, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e estado de gravidade para cada órgão determinam a ordem em que os pacientes serão transplantados. "Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate", explica o Ministério da Saúde.

A venda e a compra de órgãos são proibidas por lei no Brasil. A Lei Federal 9.434/97 estabelece, entre outras coisas, que comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano (artigo 15) é ação passível de pena de "reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa", conforme trecho da lei.

Pessoas em estado crítico têm prioridade devido à condição clínica. Situações de extrema gravidade com risco de morte também são levadas em consideração para organizar a fila do transplante. Casos que determinam a prioridade são a impossibilidade total de acesso para diálise (filtração do sangue), no caso de pessoas com doença renal; a insuficiência aguda grave do fígado; necessidade de assistência circulatória por pacientes cardiopatas; e rejeição de órgãos recentes transplantados.

Não é possível pagar para avançar pela fila de transplante mais rapidamente. Independentemente da condição financeira ou classe social, todos os cidadãos brasileiros são incluídos na lista dos transplantes.

Idade não é determinante, mas crianças e adolescentes até 18 anos têm prioridade relativa. O grupo é considerado primeiro para o transplante quando o doador tem a mesma faixa etária ou quando estão concorrendo com adultos.

Especificidade do órgão também pode determinar a ordem. Na fila de espera por um fígado, coração ou pulmão, pacientes em estado mais grave são prioridade. Já na fila de transplante do rim, o que mais importa é a compatibilidade (imunológica ou histológica) entre doador e receptor. Com o pâncreas, leva-se em conta o tempo de inscrição na fila.

Como ser doador de órgãos

O mais importante é comunicar sua família sobre o desejo. Após sua morte, são os familiares que podem autorizar a retirada de órgãos, tecidos e a doação. A família deve ser consultada e orientada sobre o processo. Não é preciso registrar a intenção em cartórios nem informar em documentos.

Um único doador pode beneficiar até 10 pessoas que aguardam na fila do transplante. Por doadores já falecidos, podem ser doados:

pulmões

coração

fígado

pâncreas

rins

intestino

útero

cartilagem

córneas

pele

músculos

tendões

válvulas

medula óssea

veias e artérias

sangue do cordão umbilical

Já doadores vivos podem doar parte do pulmão, parte do fígado, um dos rins e parte da medula óssea.

Depois da autorização da família, vários exames são realizados. Eles analisam a presença de anticorpos do HIV, hepatite B e C, HTLV, sífilis, doença de Chagas, citomegalovírus e toxoplasmose, além dos exames gerais para avaliação dos órgãos. Se os resultados forem bons, o doador é encaminhado para a cirurgia de retirada de órgãos.

O doador e sua família não terão nenhum custo com a doação dos órgãos. Assim como também não terão nenhum ganho financeiro. A doação é um ato de amor e solidariedade com o próximo.

Os órgãos doados são removidos cirurgicamente e não há nenhuma desfiguração do corpo. O corpo pode ser velado ou cremado normalmente, não necessitando de nenhum preparo especial.