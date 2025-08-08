Topo

Notícias

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

08/08/2025 15h54

São Paulo, 8 - As exportações brasileiras totais de carne de frango atingiram 399,7 mil toneladas em julho, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), volume 13,8% inferior ao registrado em igual mês de 2024. A receita com as exportações somou US$ 737,8 milhões em julho, queda de 17% ante igual mês do ano passado. Os números consideram todos os produtos, entre carne in natura e processada.Em nota, a ABPA destacou que o volume representa alta de 16,4% em relação a junho, enquanto a receita aumentou 15,8%, refletindo a retomada gradual de mercados que haviam suspendido as compras após um episódio de gripe aviária em uma granja comercial em maio."Houve um notável restabelecimento do comércio com grande parte das nações que haviam suspendido as importações diante da ocorrência isolada e já superada de influenza aviária em uma granja comercial. Comparativamente, são mais de 50 mil toneladas adicionadas ao nosso fluxo", afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota.Entre os principais destinos, os Emirados Árabes Unidos lideraram as compras em julho, com 51,7 mil toneladas (+33,6%). Também se destacaram México (36,4 mil toneladas, +45,6%), Arábia Saudita (31,4 mil, +19,7%), Reino Unido (12,7 mil, +84,3%) e Gana (10,9 mil, +131,1%).Apesar do desempenho positivo em diversos mercados, os três principais Estados exportadores apresentaram retração: Paraná, com 152,1 mil toneladas (-19,2%); Santa Catarina, com 95,3 mil (-7,6%); e Rio Grande do Sul, com 46,2 mil (-22,5%). Já São Paulo (+3,8%) e Goiás (+4,2%) tiveram crescimento nos embarques.No acumulado de 2025, o setor exportou 3 milhões de toneladas de carne de frango, queda de 1,7% na comparação anual. A receita, por outro lado, teve leve alta de 1,5%, alcançando US$ 5,609 bilhões entre janeiro e julho.

