Exercícios compostos economizam tempo e gastam mais energia; veja 8 deles

Na musculação, nem todo movimento é igual. Alguns exercícios focam em um músculo só, como se fosse um holofote ligado em uma parte do corpo. Já outros ligam o refletor na potência máxima, iluminando vários músculos de uma vez só — e exigindo trabalho coletivo deles. Esses são os exercícios compostos, também chamados de multiarticulares.

Eles ativam várias articulações e grupos musculares simultaneamente — como no agachamento, no supino e no levantamento terra. Isso os torna mais intensos, desafiadores e eficientes para quem busca força, ganho de massa muscular ou apenas quer otimizar o tempo de treino.

Por que fazer exercícios compostos?

Para começar, eles queimam mais energia. Recrutar muitos músculos ao mesmo tempo exige mais do corpo — e, por consequência, mais calorias. É por isso que os exercícios compostos são excelentes aliados tanto para quem quer secar quanto para quem quer ganhar massa muscular (hipertrofia). Eles também são ideais para quem tem pouco tempo na academia, mas não quer deixar nenhum grupo muscular de lado.

Além disso, são campeões na hora de melhorar equilíbrio, coordenação motora e postura. Como trabalham o corpo de maneira global, fortalecem áreas-chave como core (abdome, lombar e quadril), costas e glúteos — músculos que sustentam a coluna e estabilizam o movimento. Não à toa, esses exercícios ajudam também nas tarefas do dia a dia, como carregar sacolas, subir escadas ou simplesmente sentar e levantar da cadeira sem esforço.

Estudos apontam ainda que exercícios com pesos livres, como os compostos, estão associados ao aumento de hormônios anabólicos, como a testosterona e o GH (hormônio do crescimento). Isso contribui para melhorar a composição corporal e acelerar o metabolismo e a hipertrofia.

Com máquina, barra ou peso do corpo?

Apesar de muitos exercícios compostos usarem barras, anilhas e halteres, eles também podem ser feitos com máquinas ou cabos — o que permite adaptações para iniciantes ou para quem precisa de mais estabilidade. Um exemplo clássico é o agachamento: ele pode ser feito no peso corporal, com barra livre, na barra guiada ou no leg press. O mesmo vale para o supino, que pode ser realizado com halteres, barra, máquina ou até como flexão de braços no chão.

Para quem está começando, o ideal é fazer uma progressão pedagógica. Primeiro com máquinas, depois com cabos e, só então, com pesos livres — que exigem mais coordenação e ativação do core. Com o tempo, o corpo se adapta e você passa a tirar mais proveito da amplitude dos movimentos.

8 exercícios compostos da musculação

Agachamento com kettlebell Imagem: iStock

1. Agachamento

O rei dos treinos de perna. Ele ativa quadríceps, posteriores da coxa, glúteos e toda a região do core. Também melhora o equilíbrio e a estabilidade do tronco. Pode ser feito com o peso do corpo, barra livre, halteres, barra guiada ou leg press.

Imagem: LightFieldStudios/IStock

2. Supino

Trabalha principalmente o peitoral, mas também recruta ombros, tríceps e core para manter a estabilidade. Pode ser feito com barra, halteres, em máquinas ou como flexão.

Imagem: iStock

3. Levantamento terra

É um dos exercícios mais completos que existem. Envolve costas, glúteos, pernas, braços, ombros e abdome — tudo ao mesmo tempo. Pode ser feito com barra olímpica, hex bar ou halteres.

Imagem: golero/Getty Images

4. Barra fixa

Exige força e controle. Trabalha os músculos das costas, os bíceps, o abdome e a região posterior dos ombros. Além da barra, podem ser usadas máquinas ou polias.

Imagem: nd3000

5. Desenvolvimento de ombros

Mais conhecido como "ombro com barra ou halteres", esse exercício ativa os deltoides (ombros), mas também exige força do core e dos tríceps para manter o movimento controlado e firme.

Imagem: iStock

6. Afundo

Uma espécie de agachamento com uma perna de cada vez. Trabalha quadríceps, posteriores, glúteos e abdome. Pode ser feito com o peso do corpo, halteres, barra livre ou barra guiada. Também melhora o equilíbrio e a estabilidade da pelve.

Imagem: Rafael Lasci/UOL

7. Remada alta

Movimento que recruta fortemente os ombros, especialmente a parte lateral e posterior, além dos bíceps e do core. Pode ser feita com barra, halteres ou nas polias. Excelente para postura e estabilidade escapular, mas a execução correta e a consciência corporal são cruciais para evitar lesões.

Imagem: Reprodução/ MOV

8. Remada frontal

Outro exercício essencial para as costas, ativa músculos como trapézio, romboides e latíssimo do dorso, além de bíceps e core. Pode ser feito em pé ou sentado, com barra, halteres ou cabos.

*Com informações de reportagem publicada em 14/07/2024