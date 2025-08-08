Índia suspende planos de comprar armas dos EUA após tarifas de Trump, diz Reuters

Nova Délhi suspendeu seus planos de adquirir novas armas e aeronaves dos Estados Unidos, de acordo com três autoridades indianas familiarizadas com o assunto, no primeiro sinal concreto de descontentamento da Índia depois que as tarifas impostas às suas exportações pelo presidente Donald Trump arrastaram os laços para o nível mais baixo em décadas.

A Índia planejava enviar o ministro da Defesa, Rajnath Singh, a Washington nas próximas semanas para anunciar algumas das compras, mas essa viagem foi cancelada, segundo duas das pessoas.

Em 6 de agosto, Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo feitas por Nova Délhi, o que, segundo ele, significa que o país estava financiando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso elevou a tarifa total sobre as exportações indianas para 50% — entre as mais altas de qualquer parceiro comercial dos EUA.

O presidente tem um histórico de voltar atrás em relação às tarifas e a Índia afirmou que continua ativamente envolvida em discussões com Washington. Uma das pessoas disse que as compras de defesa poderiam ser feitas assim que a Índia tivesse clareza sobre as tarifas e a direção dos laços bilaterais, mas "não tão cedo quanto se espera".

Não foram dadas instruções por escrito para pausar as compras, afirmou outra autoridade, indicando que Nova Délhi tem a opção de reverter rapidamente o curso, embora não haja "nenhum movimento, pelo menos por enquanto".

Após a publicação desta reportagem, o governo da Índia divulgou um comunicado que atribuiu a uma fonte do Ministério da Defesa descrevendo as notícias de uma pausa nas negociações como "falsas e fabricadas". O documento também informou que a aquisição estava progredindo de acordo com os "procedimentos existentes".

Nova Délhi, que forjou uma parceria estreita com os Estados Unidos nos últimos anos, disse que está sendo alvo de uma perseguição injusta e que Washington e seus aliados europeus continuam a negociar com Moscou quando é de seu interesse.

A Reuters está informando pela primeira vez que as discussões sobre as compras pela Índia de veículos de combate Stryker fabricados pela General Dynamics Land Systems e mísseis antitanque Javelin desenvolvidos por Raytheon e Lockheed Martin foram interrompidas devido às tarifas.

Em fevereiro, Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciaram planos para buscar a aquisição e a produção conjunta desses itens.

Singh também planejava anunciar a compra de seis aeronaves de reconhecimento Boeing P8I e sistemas de apoio para a Marinha indiana durante sua viagem agora cancelada, disseram duas das pessoas. As negociações sobre a aquisição das aeronaves em um acordo proposto de US$3,6 bilhões estavam em estágio avançado, de acordo com as autoridades.

Boeing, Lockheed Martin e General Dynamics encaminharam perguntas aos governos da Índia e dos EUA. A Raytheon não retornou um pedido de comentário.

Relações com Rússia

O aprofundamento do relacionamento de segurança da Índia com os EUA, que é alimentado por sua rivalidade estratégica compartilhada com a China, foi classificado por muitos analistas norte-americanos como uma das principais áreas de progresso da política externa no primeiro governo Trump.

Nova Délhi é a segunda maior importadora de armas do mundo e a Rússia tem sido tradicionalmente seu principal fornecedor. No entanto, nos últimos anos, a Índia passou a importar de potências ocidentais como França, Israel e EUA, de acordo com o Stockholm International Peace Research Institute.

A mudança de fornecedores foi motivada, em parte, por restrições à capacidade da Rússia de exportar armas, que está utilizando intensamente em sua invasão da Ucrânia. Algumas armas russas também tiveram um desempenho ruim no campo de batalha, de acordo com analistas ocidentais.

A parceria de defesa mais ampla entre os EUA e a Índia, que inclui o compartilhamento de inteligência e exercícios militares conjuntos, continua sem problemas, disse uma das autoridades indianas.

A Índia também continua aberta a reduzir as importações de petróleo da Rússia e a fazer acordos em outros lugares, inclusive nos EUA, se conseguir preços semelhantes, segundo duas outras fontes indianas.