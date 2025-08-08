Ex-diretor OMC: coalizão não é prioridade de países impactados por tarifaço

A coalização não é uma prioridade para os países impactados pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Essa coalizão, essa coordenação internacional para reagir para se posicionar com relação aos tarifaços, nunca aconteceu. Eu estive em Genebra recentemente teve lá cerimônia de celebração dos 30 anos da organização.

Eu coloquei essa pergunta, porque lá, afinal de contas, é um fórum multilateral. É um local onde todos estão se conversando. Seria muito fácil essa troca de ideias, essa possível aproximação entre os países para se posicionar com relação a esse momento comercial que os Estados Unidos colocaram diante de todos.

E a resposta que me foi dada por vários por várias pessoas com quem eu falei, por vários agentes com quem eu falei, todos eles disseram a mesma coisa.

Eles falaram: 'Olha a preocupação agora é cada um por si, cada um está querendo resolver o seu problema, ninguém está querendo subir a temperatura política, está todo mundo tentando encontrar uma solução pragmática para evitar impactos que vão ser muito fortes e muito danosos as economias envolvidas.'

Roberto Azevêdo, ex-diretor geral da OMC

O presidente Lula (PT) ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento do Brics.

Os dois países tiveram as tarifas alteradas para 50% por decisão do presidente dos EUA, Donald Trump. A taxação foi o principal assunto do telefonema.



O ex-diretor da OMC afirmou que essa coalização entre os países atingidos pela tarifaço exige um pensamento estratégico e coordenado.

Então, essa noção de que 'nós vamos trabalhar pelo multilateralismo e fazer coalizões ou associações mais estreitas' não é prioridade agora, não está no horizonte temporal dos países.

Todos eles, e nós vamos, quem sabe, quem sabe a gente tenha que esperar a fervura baixar um pouco, esses acordos internacionais todos serem assinados, nós estabelecermos assim, vamos dizer, um novo normal e a partir daí, então, procurar entender como que os países vão se relacionar entre si, inclusive pelo fato de que as regras multilaterais, a previsibilidade das relações internacionais está completamente comprometida.

Em algum momento nós vamos ter que reconfigurar o sistema multilateral de alguma forma, vamos ter que recompor o tecido, o tecido de cooperação internacional e das relações entre os países, mas com a temperatura política tão alta e com os países defrontados com verdadeiros abismos na frente de cada um deles, é difícil você ter essa coordenação que exige cabeça fria, que exige um pensamento estratégico, coordenado. Eu acho que isso pode vir mais adiante, agora é difícil.

Roberto Azevêdo, ex-diretor geral da OMC

