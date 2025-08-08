Topo

Notícias

EUA orientam agências federais a remover registros de status de vacinação contra Covid de funcionários

08/08/2025 15h12

WASHINGTON (Reuters) - O Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA emitiu uma nova diretriz na sexta-feira ao orientar todos os órgãos federais a eliminar qualquer registro do status de vacinação contra a Covid-19 de um funcionário, descumprimento anterior de ordem de vacinação ou solicitações de isenções dessa ordem.

"As coisas saíram do controle durante a pandemia, e os funcionários federais foram demitidos, punidos ou afastados por simplesmente tomarem uma decisão médica pessoal", disse o diretor do escritório, Scott Kupor, em um comunicado. "Isso nunca deveria ter acontecido."

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê em plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo

México busca reparação da Adidas por apropriação cultural em modelo de sandálias

É falso que Trump disse ter sido convidado a ir à China para isolar Lula

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza