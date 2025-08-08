EUA e Rússia planejam acordo de trégua que consolidaria ganhos de Putin na Ucrânia, diz Bloomberg

(Reuters) - Washington e Moscou estão tentando chegar a um acordo para interromper a guerra na Ucrânia que consolidaria a ocupação russa do território tomado durante sua invasão militar, informou a Bloomberg News nesta sexta-feira.

Autoridades norte-americanas e russas estão trabalhando para chegar a um acordo sobre os territórios para uma reunião de cúpula planejada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin, já na próxima semana, segundo a reportagem, que cita pessoas familiarizadas com o assunto.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os detalhes incluídos na reportagem.

(Reportagem de Dheeraj Kumar em Bengaluru)