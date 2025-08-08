EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Por Jarrett Renshaw

SEVENOAKS, Inglaterra (Reuters) - O Reino Unido e os Estados Unidos podem discordar sobre como lidar com a crise em Gaza, mas compartilham um objetivo comum para resolvê-la, disse o vice-presidente norte-americano, JD Vance, ao se encontrar com o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, nesta sexta-feira, no sul da Inglaterra.

Vance, que já criticou o Reino Unido e o Partido Trabalhista, desembarcou com sua esposa Usha e os três filhos em Londres antes de seguir para Chevening, a grande residência de campo usada pelo ministro das Relações Exteriores britânico em Kent.

A visita ocorre em meio a uma crescente atenção voltada para as visões de política externa de Vance, à medida que ele emerge como uma figura-chave no governo do presidente Donald Trump e sua possível escolha como sucessor.

Questionado sobre o plano britânico de reconhecer um Estado palestino, Vance disse que EUA e Reino Unido têm um objetivo comum para resolver a crise no Oriente Médio, acrescentando: "Podemos ter algumas divergências sobre como exatamente atingir esse objetivo, e falaremos sobre isso hoje."

Vance reiterou que os EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirmando não saber o que esse reconhecimento realmente significava, "dada a falta de um governo funcional lá".

O Reino Unido, por outro lado, adotou uma postura mais dura contra Israel, declarando sua intenção de reconhecer um Estado palestino, juntamente com a França e o Canadá, para pressionar o líder israelense Benjamin Netanyahu sobre o conflito e a crise humanitária em Gaza.

Perto da Chevening House, um pequeno grupo de manifestantes se reuniu, alguns agitando bandeiras palestinas e um segurando uma placa com um meme de Vance. Outros protestos também estão planejados durante a visita.

Questionado por um repórter sobre a sugestão de Trump esta semana de que Vance seria seu provável herdeiro para a eleição presidencial de 2028, o vice-presidente disse que seu foco atual é fazer um "bom trabalho" para os norte-americanos.

"Não estou realmente focado nem mesmo na eleição de 2026, muito menos um ou dois anos depois", afirmou ele, referindo-se à eleição legislativa de meio de mandato do próximo ano.

A viagem de Vance incluirá vários compromissos oficiais, reuniões e visitas a locais culturais, além de um provável encontro com tropas norte-americanas, disse uma fonte familiarizada com o planejamento.

Trump, que viajou à Escócia para uma visita privada, também tem agendada uma histórica segunda visita de Estado ao Reino Unido no próximo mês.