Topo

Notícias

Equipe de Trump amplia busca para chair do Fed e acrescenta novos nomes à lista, informa WSJ

08/08/2025 16h49

(Reuters) - A equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está analisando novos candidatos para serem o próximo chair do Federal Reserve, com um consultor econômico de longa data e um ex-presidente do Fed adicionados à lista, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

A lista de candidatos para chair do Fed inclui o ex-presidente do Fed de St. Louis James Bullard; Marc Sumerlin, ex-conselheiro econômico do presidente George W. Bush; o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett; o diretor do Fed Christopher Waller; e o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, disse o WSJ, citando autoridades.

Bullard e Sumerlin são dois dos possíveis indicados adicionados a uma lista de cerca de 10 pessoas que estão sendo consideradas para o cargo, de acordo com a reportagem.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente a reportagem.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump ordena que Exército combata cartéis da América Latina

Condenado por armar bomba está foragido há 45 dias após ordem de Moraes

Trump confirma que se reunirá com Putin "muito em breve"

Caçadores abatem javali gigante de 250 kg em fazenda de Minas Gerais

Previdência deve pagar auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica, diz Dino em voto

Trump diz que se reunirá com Putin em breve

ANP aprova alterações nas regras para autorização de produção de biocombustíveis

Homens desaparecem após viagem para cobrar dívida milionária no Paraná

Bolsonaro e senador são alvos do MP por propaganda eleitoral antecipada

Decisão de Israel de ocupar Cidade de Gaza gera ampla reação global

Moraes nega pedido e mantém bloqueio de contas de ex-assessor indiciado por vazamento