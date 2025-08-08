Topo

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

O secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, durante cerimônia de comemoração do 9 de Julho - Raul Luciano - 9.jul.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

08/08/2025 09h33

Na avaliação do presidente do PSD e ex-ministro Gilberto Kassab, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), só se candidataria à Presidência se tivesse "quase certeza da vitória", e, que se a eleição fosse hoje, o presidente Lula (PT) se reelegeria.

Em entrevista ao jornal O Globo, Kassab —cujo PSD comanda três ministérios— fez previsões para 2026 e falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará mais interessado na eleição ao Senado do que na presidencial. Veja os principais trechos da entrevista:

Lula seria reeleito

Kassab diz ter mudado de ideia desde o início do ano. Em janeiro, ele avaliou que Lula perderia caso concorresse à reeleição.

Pesquisa reflete momento. Naquele momento, os números mostravam isso. Agora, ele [Lula] ganharia. Almoçamos ontem, e ele parece bem animado com a reeleição. Mas eu sigo com a minha intuição. Acho que o partido está em busca de uma opção diferente, de renovação. As pessoas estão tristes com essa polarização e com esses xingamentos.

Ele [Tarcísio de Freitas] está fazendo essa reflexão [sobre ser candidato à Presidência] e, no momento certo, se manifestará. Pessoas importantes do país têm pedido para ele ser candidato. Tarcísio vai olhar as pesquisas. Se for candidato é porque estará muito viável, ou seja, tendo uma quase certeza da vitória.

Não dá para [Tarcísio] sair candidato sem o apoio da maior figura da direita [o ex-presidente Jair Bolsonaro]. E também é preciso que haja uma união dos partidos de centro ao seu nome.

A minha impressão é que o Bolsonaro dará prioridade a eles [seus familiares, como a esposa Michelle e os filhos Flávio e Eduardo] em candidaturas ao Senado e não vai se importar tanto com a corrida presidencial. Por isso, continuo com a minha impressão de que o melhor para o Tarcísio é ser candidato a governador mesmo, para concluir os seus projetos em São Paulo.

Tarcísio precisou mudar comunicação no caso do tarifaço

Atualmente secretário de Governo da gestão Tarcísio, Kassab avaliou que o governador precisou corrigir a rota em relação às tarifas dos EUA. Logo quando os EUA anunciaram que sobretaxariam em 50% a importação de produtos brasileiros, Tarcísio responsabilizou Lula, mas depois tentou negociar com empresários e com a representação norte-americana no Brasil.

Tarcísio torceu pela vitória do republicano [Trump], assim como o Lula torceu pelos democratas. Mas, de fato, os adversários fizeram essa associação, e ele precisou agir e deixar mais evidente que estava ao lado dos produtores brasileiros.

Tarcísio tem mostrado solidariedade aos afetados e ideias de ações concretas. Agora, foi preciso, sim, fazer uma correção na sua comunicação para deixar clara a sua conduta.

Hoje tenho outras preocupações com relação a essa crise pelas conversas que tenho com diplomatas. Eles estão divididos sobre o seguinte: será que vamos conseguir criar novos mercados que compensem a perda comercial com os EUA? Vejo que o Lula está se arriscando bastante. Se é verdade que há uma má vontade do Trump para dialogar, também existe a mesma má vontade por parte do presidente.

