Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

São falsas as imagens compartilhadas nas redes sociais e que mostra Paul McCartney visitando Phil Collins, que estaria internado em estado grave em um hospital em Londres. As publicações enganosas ainda afirmam que o ex-Beatle teria levado flores e cantado a música "Yesterday".

Porém, nenhum desses episódios aconteceu realmente. A cena foi gerada com o auxílio de inteligência artificial. De fato, Phil Collins ficou internado, mas o músico se recupera de uma cirurgia no joelho e sua situação não é grave.

O que diz o post

A publicação traz duas imagens, ambas dentro de um quarto de hospital. Na primeira, Paul McCartney está sentado ao lado do leito de Phil Collins e, com a mão direita, toca violão e canta. Deitado, Phil Collins sorri e parece bater palmas. Na segunda, o ex-Beatle segura a mão direita de Phil Collins, aparentemente durante uma conversa.

"Gesto maravilhoso! Paul McCartney foi visitar seu amigo Phil Collins no hospital que passa por problemas de saude! Paul levou um buquê de marcaridas olhou o amigo pela porta e disse "ei amigo achei que traria um pouco de musica comigo" Paul cantou Yesterday para Phil que ficou extremamente emocionado com o gesto de um grande amigo!", diz a mensagem contida no post.

Por que é falso

Imagens foram geradas por IA. O UOL Confere submeteu as cenas contidas nas publicações enganosas à análise de ferramentas especializadas na identificação de manipulações digitais. O Hive Moderation apontou 99,8% de probabilidade de as imagens terem sido criadas com o auxílio de inteligência artificial (abaixo). Já o DetectAI indicou 99% de chances de adulteração (abaixo).

Não há registro de suposta visita de Paul McCartney a Phill Collins. Uma busca por termos tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não trazem qualquer referência de fontes oficiais sobre uma eventual ida do ex-Beatle ao hospital onde Phil Collins está internado. Caso fosse verdadeiro, o fato certamente teria sido amplamente noticiado pela imprensa internacional. Da mesma forma, haveria diversos outros registros de fotos e vídeos do momento, já que ambos são dois dos maiores astros da história da música. Também não há qualquer menção ao suposto encontro no site oficial de McCartney (aqui, em inglês) ou no perfil oficial de Phil Collins no Instagram (aqui, em inglês)

Paul McCartney toca guitarra e violão com a mão esquerda. Embora seja destro para realizar a maioria das tarefas, o ex-Beatle toca instrumentos musicais com a mão esquerda (aqui, aqui, aqui e abaixo), como é possível notar em suas apresentações. Nas peças falsas, ele toca violão com a mão direita, o que não condiz com a realidade.

Phil Collins não está em estado grave de saúde. Em julho, o músico foi internado em um hospital de Londres e submetido a uma cirurgia no joelho. Apesar de não se tratar de algo grave, a situação gerou uma série de boatos de que o cantor e compositor britânico, de 74 anos, estaria recebendo cuidados paliativos, o que foi desmentido por sua equipe. Phil Collins tem lidado com um problema degenerativo na coluna, condição que limita seus movimentos e afeta sua capacidade de tocar bateria. Em 2007, o músico sofreu danos nos nervos da coluna após passar por uma cirurgia (aqui).

Agências de checagem internacionais desmentiram postagem. Os sites Snopes e Observador analisaram a cena e também concluíram que se trata de uma imagem gerada por inteligência artificial (aqui, em inglês, e aqui).

Viralização. Um post no Facebook tem 108 mil curtidas, 6.600 comentários e 9.600 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

