Embarcação com 49 passageiros clandestinos é rebocada à Espanha

08/08/2025 10h52

As autoridades espanholas escoltaram até a ilha espanhola de Lanzarote, nesta sexta-feira (8), um rebocador que havia partido do Senegal, depois que a tripulação descobriu 49 passageiros clandestinos, informaram fontes oficiais.

Uma lancha patrulheira da Guarda Civil realizou o reboque depois que o capitão informou a presença de passageiros clandestinos, declarou Enrique Espinosa, gerente do Consórcio de Segurança e Emergências de Lanzarote, à emissora de rádio Cadena SER.

A embarcação belga foi rebocada até o porto de Arrecife, nas Ilhas Canárias, no arquipélago espanhol no oceano Atlântico situado perto da costa noroeste da África.

O rebocador saiu de Dacar "e percebeu, no meio da viagem, que havia 49 passageiros clandestinos a bordo", segundo Espinosa, que descreveu o ocorrido como "uma coisa muito estranha".

A nacionalidade dos passageiros clandestinos é ignorada até o momento, afirmou o responsável por emergências.

Segundo a lei espanhola, qualquer clandestino que não solicite asilo deve ser devolvido ao porto de origem da viagem pelo operador da embarcação.

Quase 47.000 imigrantes chegaram ao arquipélago em 2024, batendo o recorde anual pelo segundo ano consecutivo, embora os números tenham diminuído neste ano.

