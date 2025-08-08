Topo

Notícias

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

08/08/2025 15h54

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou nesta sexta-feira (8) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizendo que o Reino Unido teria perdido a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista se ele estivesse no comando do país.

Starmer é um dos líderes contrários ao plano de Israel de tomar o controle da cidade de Gaza.

"Espera-se que Israel se renda ao Hamas e os alimente, mesmo com os reféns israelenses sendo desnutridos?", questionou o embaixador Huckabee na rede social X.

"O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lhes lançou comida? (...) Se o senhor tivesse sido primeiro-ministro, o Reino Unido estaria falando alemão!", acrescentou.

O gabinete de segurança israelense aprovou na noite de quinta-feira um plano para "derrotar" o Hamas e "tomar o controle" da cidade de Gaza, devastada pela guerra e em meio a uma grave crise humanitária.

"Essa ação não fará nada para encerrar este conflito nem para ajudar a garantir a libertação dos reféns", reagiu Starmer. "Só trará mais derramamento de sangue", acrescentou.

bgs/sst/erl/cjc/dd/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê em plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo

México busca reparação da Adidas por apropriação cultural em modelo de sandálias

É falso que Trump disse ter sido convidado a ir à China para isolar Lula

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza