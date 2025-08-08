Economista-chefe do BoE defende que há 'progresso contínuo' em processo de desinflação

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, defendeu nesta sexta-feira, 8, que há um "progresso contínuo" no processo de desinflação e que os dirigentes do BC britânico "farão de tudo" para levar a inflação para a meta de 2%, em coletiva para comentar a decisão de política monetária anunciada ontem.

"A política monetária ainda é restritiva, mas diminuiremos a restrição à medida que o processo de desinflação continua", ressaltou ele, ao pontuar que o espaço para reduzir as taxas é limitado pelo fraco crescimento da oferta. "Acredito que continuaremos a cortar os juros até o grau de restrição permitir que a inflação permaneça na meta de 2%. Ainda há um pouco mais a percorrer em relação aos juros", acrescentou e mencionou cautela para projetar a taxa neutra.

Na ocasião, ele reconheceu que o processo de desinflação pode ter obstáculos, sem fornecer mais detalhes.

Para Pill, quando a inflação é elevada devido a forças externas, é preciso "estar cientes do risco de que podem afetar a 'fixação' de preços internos".

Ele reafirmou que continua a ser apropriada uma abordagem "gradual e cuidadosa" para a política monetária, que não possui uma trajetória pré-determinada.