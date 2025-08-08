É falso que Trump disse ter sido convidado a ir à China para isolar Lula

Não é verdade que Donald Trump tenha afirmado que o presidente da China, Xi Jinping, o convidou para uma visita oficial em Pequim com o objetivo de isolar Lula.

O norte-americano foi, sim, convidado pelo chinês, mas não deu a declaração sobre o presidente brasileiro.

O que diz o post

Um vídeo é compartilhado nas redes sociais com uma narração que afirma que Trump teria recebido um convite do presidente da China para isolar Lula. A pessoa diz que o presidente americano revelou o convite publicamente e fez declarações com o intuito de separar os países aliados do Brasil. "Se eu quiser, Lula fica sozinho em 24h, tiro todos os países aliados do lado dele", teria dito Trump, segundo o post enganoso.

Por que é falso

Trump não deu declaração sobre isolar Lula de países aliados. Em uma busca por notícias no Google em inglês não é possível encontrar qualquer referência que corrobore a alegação do post enganoso (confira aqui). Também não há qualquer registro de que Trump tenha dito que foi convidado para visitar Pequim com o objetivo declarado de isolar Lula (aqui).

China e Estados Unidos nutrem guerra comercial e tentam acordo. O presidente americano disse mês passado que foi convidado por Xi Jinping para visitar a China, mas o presidente Lula não tem relação com este assunto (leia aqui, em inglês). A China e os Estados Unidos estão em negociações sobre acordos tarifários há meses. Em maio, os países concordaram em reduzir as taxas recíprocas por 90 dias: tarifas americanas sobre importações chinesas caíram de 145% para 30%, e as taxas da China para produtos americanos passaram de 125% para 10% (leia aqui). O prazo desse acordo termina na próxima terça-feira, 12 de agosto.

Governo chinês apoia o Brasil contra tarifaço de Trump. Esta semana, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, emitiu um comunicado pela embaixada chinesa em que disse que o país apoia o Brasil "na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na resistência à prática intimidatória de tarifas abusivas".

Brasil e Índia têm o maior percentual de tarifas extras. A taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos começou a valer na última quarta-feira. Foram excluídos 694 produtos brasileiros como suco de laranja, aviões, castanhas, gás natural e fertilizantes. Essas e outras exceções equivalem a 45% dos produtos brasileiros exportados para os EUA. Já a Índia teve uma sobretaxa que passou de 25% para 50%. Trump justificou a taxação como sanção pelo fato de a Índia comprar petróleo da Rússia.

Presidente americano usou julgamento de Bolsonaro como justificativa para sobretaxar o Brasil. O país já havia sido impactado com tarifas adicionais de 10% em abril, quando Trump anunciou um "tarifaço global". Em julho, no entanto, ele publicou uma carta em que aumentou a taxação sobre produtos brasileiros para 50% e citou como justificativa uma suposta "perseguição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado no STF. Em outras ocasiões, posteriormente, Trump voltou a condicionar a negociação sobre o tarifaço ao fim do julgamento contra Bolsonaro.

Brasil acionou Organização Mundial do Comércio. Esta semana, o governo brasileiro deu entrada na OMC com um pedido de consulta contra os Estados Unidos em reação ao tarifaço. A medida tende a ter caráter simbólico, já que a última instância da organização, o Órgão de Apelação, está paralisado desde 2019 por causa dos Estados Unidos.

Viralização. No Youtube, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 93 mil curtidas. No Facebook, um post com o mesmo teor registrava mais de 16 mil visualizações.

