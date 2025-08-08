Dólar perde força com Fed e tarifas no radar, após ajuste de alta na abertura

O dólar ronda a estabilidade ante o real na manhã desta sexta-feira, 8, após abrir em alta leve, depois de recuar 3,18% nos primeiros cinco pregões de agosto. O mercado de câmbio se ajusta ao dólar fraco no exterior ante moedas fortes e algumas das principais emergentes pares do real, como peso mexicano, peso chileno e rand sul africano em meio a expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Investidores seguem atentos à política tarifária dos EUA e aguardam uma reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para tratar de um cessar-fogo na Ucrânia, diante da ameaça de Trump de ampliar sanções a Moscou.

No cenário interno, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, defendeu o diálogo com os EUA após encontro com o encarregado de Negócios da Embaixada americana, Gabriel Escobar.

Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou, em reunião com líderes partidários, que não colocará em votação o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de jeito nenhum. "Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto", disse, em referência ao total de senadores da Casa, de acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão. Estavam no encontro líderes da base do governo, além de Rogério Marinho (PL-RN), Tereza Cristina (PP-MS) e Marcos Rogério (PL-RO).

A declaração de Alcolumbre, dada em tom elevado, é um banho de água fria para os bolsonaristas, que conseguiram nesta quinta-feira, 7, 41 assinaturas, número necessário para aprovar a admissibilidade do processo, caso o presidente do Senado desse andamento ao pedido.

Nos EUA, há quase consenso de que o Fed deve iniciar um ciclo de cortes de juros em setembro, após o diretor do Fed, Christopher Waller, defensor da flexibilização monetária, ganhar força como possível presidente do BC americano. Na quinta, 7, o presidente Donald Trump indicou Stephen Miran, defensor de cortes de juros, para a diretoria do Fed em substituição à diretora Adriana Kugler.

Internamente, na contramão da visão da maioria dos economistas de dólar acima de R$ 5,50 no fim do ano, devido sobretudo aos problemas fiscais domésticos, o diretor de pesquisas econômicas do banco Pine, Cristiano Oliveira, aposta em continuidade do movimento de apreciação do real nos próximos meses e projeta taxa de câmbio na faixa entre R$ 5,30 e R$ 5,40 em dezembro.

O Itamaraty deve convocar novamente o chefe da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, após a representação americana afirmar que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no país, com críticas direcionadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, punido com sanções da Lei Magnitsky.

Os EUA confirmaram que deixarão de aplicar tarifas acumuladas ao Japão e cortarão as alíquotas para automóveis, conforme prometido, segundo a Bloomberg.

A Embraer assinou vários Memorandos de Entendimento com parceiros lituanos para cooperação de longo prazo em aeroespaço, defesa e inovação.

A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, a aquisição pelo BTG de cerca de 27,51% da Metalfrio Solutions, equivalente a 1.729.359 ações.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,38% na 1ª quadrissemana de agosto, após 0,37% no encerramento de julho, segundo a FGV.