Diretor da Petrobras atribui queda na bolsa a montante de dividendos

Na noite de quinta-feira (7), logo após a divulgação do balanço do segundo trimestre, a Petrobras anunciou o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) para acionistas. Tanto os dividendos como os JCP são formas de uma empresa dividir parte do lucro com os acionistas. O valor equivalente a R$ 0,67192409 por ação da companhia.

O governo federal deve receber cerca de 29% do valor (proporcional à detenção de ações ordinárias e preferencias). Outros 8% vão para o BNDES. As ações ordinárias dão direito de voto; já as preferenciais, prioridade no momento de receber dividendos.

No segundo trimestre de 2025, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,7 bilhões. O resultado é 24,3% menor que o apurado no trimestre anterior, mas superior ao do mesmo período de 2024, quando a companhia teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Fundamentos

Apesar do tombo das ações, Melgarejo afirmou que o mercado reconhece como "bastante positivos" os resultados operacionais da companhia. Segundo ele, dos 16 analistas de mercado que fazem recomendações de compra ou venda de ações, 75% indicam compra.

No mercado de ações, quanto mais gente se interessa por comprar uma ação, maior o preço do papel e, consequentemente, da empresa negociada.

"A companhia acredita muito na nossa tese de criação de valor para este ano. Estamos em uma lógica de recomposição de reserva, produção maior. Então, tudo isso é um ponto positivo para a companhia".

Petróleo em baixa

Questionado sobre a possibilidade de a Petrobras pagar dividendos extraordinários ? além do previsto ? no futuro, o diretor financeiro respondeu que "adoraria", mas ponderou que, para isso, será preciso ter excesso de caixa superior à necessidade da companhia.

"Só é possível se tiver uma geração de caixa operacional suficiente para cumprir todo o capex [sigla do inglês para capital expenditure ? recursos para investimento] que a gente tem, todo o opex [operational expenditure, despesas operacionais do dia a dia] que a gente tem e mesmo assim sobrar recurso".

O diretor afirmou que um possível impeditivo para alcançar os números é o preço do petróleo, que tem apresentado tendência de queda no mercado internacional. No segundo trimestre de 2025, o barril de petróleo tipo Brent (referência no mercado internacional) foi negociado em média a US$ 67,82 ? 10% abaixo do preço do primeiro trimestre.

Melgarejo enfatizou que a capacidade para pagar dividendos extraordinários depende de duas variáveis: preço do petróleo e quantidade vendida.

"Em quantidade a gente vem evoluindo, mas o preço realmente cedeu, e, se continuar nesse patamar, a gente vê menos chances de que a gente consiga ter pagamento de dividendo extraordinário para este ano", admitiu.

Petroleiros

Em contraste ao mercado financeiro, a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa trabalhadores do setor, considera um avanço não ter dividendos extraordinários nesse trimestre, ou seja, a categoria defende que essa parte dos lucros continue dentro da empresa para ampliar investimentos.

"Houve uma redução no ritmo de expropriação da riqueza da maior empresa do país. Estamos alertas para que esta seja uma tendência na política da companhia", manifestou em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

A política de dividendos da Petrobras determina que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo definido no Plano de Negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições da política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.