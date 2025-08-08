Topo

Notícias

Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

O ministro do STF Flávio Dino, durante julgamento da denúncia contra Bolsonaro e mais sete de seus aliados - Divulgação/STFvia AFP
O ministro do STF Flávio Dino, durante julgamento da denúncia contra Bolsonaro e mais sete de seus aliados Imagem: Divulgação/STFvia AFP
Laila Nery
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/08/2025 14h32

O ministro do STF Flávio Dino usou as redes sociais para responder a uma publicação da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O que aconteceu

Flávio Dino criticou recado da embaixada dos EUA que ameaça ministros do Judiciário. Em publicação feita ontem no Instagram, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou que não cabe a nenhum país estrangeiro "avisar" ou "monitorar" magistrados brasileiros.

A embaixada acusou Moraes de censura e perseguição a aliados de Bolsonaro. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), a representação norte-americana mencionou as sanções impostas pelo presidente Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes e alertou que "aliados" dele seriam monitorados. A embaixada ainda chamou Moraes de "arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores".

Dino defendeu soberania nacional e retomada de relações amistosas. "Respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na Diplomacia", escreveu Dino, acrescentando que a retomada das boas relações bilaterais "é o melhor para todos".

Trump sancionou Moraes pela Lei Magnitsky. A medida foi tomada em 30 de julho e incluiu bloqueio de bens nos EUA e restrição de vistos.

A crise diplomática envolve disputas judiciais ligadas a Bolsonaro. Moraes conduz processos contra o ex-presidente e aliados por tentativa de golpe.

Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto.
Embaixada dos Estados Unidos no Twitter

O que disse Flávio Dino

Lembro que, à luz do DIREITO INTERNACIONAL, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro "avisar" ou "monitorar" o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer.

Respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na Diplomacia.

Espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre Nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos.

Flávio Dino, ministro do STF

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere

Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Motta: não existe presidente da Câmara mais forte ou mais fraco porque o regimento é o mesmo -

Motta: não se pode confundir pauta sobre prerrogativa parlamentar como contra outro poder

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA