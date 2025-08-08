Topo

Notícias

Dino rebate Embaixada dos EUA: não é sua atribuição 'monitorar' ministros do STF

Rio

08/08/2025 15h02

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta sexta-feira, 8, a nota da Embaixada dos Estados Unidos que afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil. A embaixada disse ainda que aliados do ministro Alexandre de Moraes estão "avisados" para não apoiar a conduta do magistrado e que "monitora" a situação.

Em um nota publicada no Instagram, Dino afirmou que "não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro 'avisar' ou 'monitorar' o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer."

"Lembro que, à luz do DIREITO INTERNACIONAL, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro "avisar" ou "monitorar" o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer. Respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na Diplomacia. Espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre Nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos", escreveu o ministro.

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma ameaça aos aliados do ministro do Alexandre de Moraes no "Judiciário e em outras esferas". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado. "Estão avisados", diz a publicação no X (antigo Twitter).

A mensagem compartilhada pela Embaixada é a tradução de uma postagem anterior, do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie, que nesta quarta-feira, 6.

Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos via Lei Magnitsky. O dispositivo norte-americano impede Moraes de acessar o país, de movimentar bens e de ter acesso a serviços de empresas norte-americanas. Até o momento, a norma só tinha sido usada para punir violadores de direitos humanos, ditadores e criminosos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Moraes autoriza mais cinco visitas a Bolsonaro, mas nega ida de Gayer

Mboko e Osaka, finalistas em Montreal, desistem do WTA 1000 de Cincinnati

Irã acusa Israel de planejar "limpeza étnica" em Gaza

Tarifas de Trump seguem em vigor; vídeo espalha informação desatualizada

EUA orientam agências federais a remover registros de status de vacinação contra Covid de funcionários

Acusada de matar 5 filhos presa em Portugal, brasileira dopava crianças e depois as asfixiava

Wim Wenders, 80 anos: o cinema e a "arte de se perder"

Irã acusa Israel de planejar uma "limpeza étnica" em Gaza

ONU convoca reunião de emergência para debater planos de Israel em Gaza

Trump teme que justiça proíba suas tarifas

Dino rebate Embaixada dos EUA: não é sua atribuição 'monitorar' ministros do STF